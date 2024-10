Roselyn Sánchez revela la causa de la trágica muerte de su sobrino

Roselyn Sánchez, la talentosa actriz puertorriqueña, ha compartido con sus seguidores la dolorosa noticia del fallecimiento de su sobrino, Carlos Enrique Sánchez Luna, de tan solo 19 años.

A través de su cuenta de Instagram, Sánchez informó que el joven murió en un accidente de tránsito en Texas, y que el caso está siendo investigado como un “hit and run,” ya que el responsable se dio a la fuga.

En un emotivo mensaje, Sánchez expresó el inmenso vacío que ha dejado en la familia la partida de su querido sobrino. “Mi amado sobrino Carlos Enrique Sánchez Luna ‘Kike’, nuestro ángel en el cielo… may God be with you embracing you and loving on you,” escribió la actriz, destacando que la pérdida de Kike ha dejado una huella profunda en sus vidas. La actriz se mostró devastada por las circunstancias del accidente y lamentó que alguien tan joven y lleno de vida se haya ido de una forma tan trágica e injusta.

Un golpe profundo para su familia

Sánchez también describió el impacto de esta pérdida en su familia, asegurando que nada volverá a ser igual sin la sonrisa y la energía vibrante de su sobrino.

En sus palabras: “Esta ha sido la peor experiencia de nuestras vidas. El verte partir de esta manera tan innecesaria e injusta… Con solo 19 años… un niño bueno, cariñoso, brillante, disciplinado, saludable, vibrante, tan feliz… It’s devastating sweet nephew.”

El apoyo de amigos y colegas

El profundo pesar de Roselyn Sánchez se ha reflejado en la ola de solidaridad de sus seguidores y colegas, quienes han acompañado a la actriz en esta dolorosa etapa. Tras esta triste revelación, colegas y amigos cercanos de Roselyn han inundado las redes con mensajes de apoyo y condolencias.

La animadora venezolana Chiquinquirá Delgado le envió un mensaje de fortaleza, mientras que la cantante Olga Tañón expresó su deseo de que la familia Sánchez encuentre consuelo en este difícil momento. Otros, como la presentadora Tanya Charry, también se sumaron con palabras de ánimo y cariño.

