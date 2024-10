Leire Martínez deja de ser la vocalista de La Oreja De Van Gogh

El grupo de pop-rock español La Oreja De Van Gogh ha tomado por sorpresa a todos sus fans, pues en su cuenta oficial de Instagram publicaron un mensaje en el que informan que la vocalista Leire Martínez ha dejado de ser parte de la banda.

El post de Pablo Benegas, Xabier San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes dice: “Después de 17 años maravillosos…queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja De Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

Apenas hace unos días Martínez compartió en su cuenta de esa red social un video que muestra la actuación de La Oreja De Van Gogh en el Festival Fantastic de Castellón. La vocalista ingresó al grupo en 2008 tras la salida de Amaia Montero, y grabó cuatro discos.

Hace tres meses Montero se presentó como invitada durante el concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, marcando su regreso a los escenarios. A partir de entonces surgieron rumores de una posible reunión de Amaia con sus ex compañeros de la banda, pero hasta ahora nada ha sido confirmado.

En una entrevista para la televisión de Navarra en septiembre, Leire Martínez reflejaba ya una molestia ante esas especulaciones: “No me gustan las faltas de respeto. A mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. A todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 17 años. Me resulta feo el que parezca que no importa nada”.

