Andre Rozier dice que Benavídez no podrá vencer a Beterbiev

El entrenador Andre Rozier aseguró que David Benavídez no podrá vencer a Artur Beterbiev, recién coronado campeón indiscutido de peso semicompleto tras vencer a Dmitry Bivol el pasado fin de semana.

En declaraciones a Pro Boxing Fans, Rozier explicó que Beterbiev sigue siendo un peleador peligroso a pesar de su avanzada edad y por eso no tiene dudas que Benavídez ni nadie puede derrotarlo en estos momentos.

“Nadie puede vencer a Beterbiev, nadie (respondió cuando se le preguntó si se le preguntó si David Benavídez podría derrotar al ruso). No me importa si baja la velocidad 10 millas. Es el Bernard Hopkins de esta época y período. Bernard Hopkins lo hizo hasta los 50 años. Ganó títulos mundiales a los 45 y 46. No va a suceder. Nadie puede vencer a Beterbiev”, dijo.

David Benavídez es el retador mandatorio de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

Artur Beterbiev protagonizó una pelea muy reñida con Dmitry Bivol y al final los jueces le dieron la victoria en las tarjetas por decisión mayoritaria para conquistar el campeonato indiscutido de peso supermediano.

Como algunos fanáticos y expertos como Turki Alalshikh se mostraron en desacuerdo con el resultado porque creen que Bivol como el ganador o un empate, el jeque árabe aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos.

En cambio, David Benavídez –rival mandatorio de Beterbiev por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- enfrentará a David Morrell para defender su puesto en la división mientras espera si habrá o no revancha entre los peleadores rusos.

Por ahora una pelea entre Artur Beterbiev y el Monstruo Benavídez es incierta, pero el entrenador del campeón ruso John Scully aseguró que el mexoamericano está en su lista de oponentes.

Artur Beterbiev venció a Dmitry Bivol por decisión mayoritaria. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

