Dmitry Bivol compara poder de Canelo Álvarez y Beterbiev

Dmitry Bivol aseguró Saúl ‘Canelo’ Álvarez pega más fuerte que Artur Beterbiev al comparar el poder de los golpes de ambos campeones tras perder su invicto con su compatriota el pasado fin de semana.

En entrevista para Fight Hub, Bivol explicó que tanto Canelo Álvarez como Beterbiev son peleadores muy fuertes, pero la diferencia está en que un solo golpe del mexicano es más duro que los que lanza el ruso.

“Podría compararlo con Canelo, por ejemplo, porque Canelo pone toda su energía y todo su poder en un solo golpe. Y quizás, con un solo golpe, Canelo sí pegue más duro que Beterbiev. Porque Beterbiev no toma tanto impulso en su golpeo, sus golpes son más compactos. Pero si hacemos el experimento de que los dos te tiren cinco golpes, con Beterbiev los cinco golpes serán duros, y con Canelo quizás el primer golpe sea muy duro, y los demás ya no tanto”, dijo.

Canelo Álvarez es el campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Los dos son fuertes y pegan fuerte, pero Beterbiev es más grande físicamente y nació fuerte. Sí se siente más fuerte un solo golpe de Canelo, porque lo lanza con mucho impulso, y trata de ponerle toda su energía al golpe. Beterbiev no le mete toda la energía a su golpe, quizás si le pidiéramos a Beterbiev que tirara un golpe con ese mismo impulso pegaría más fuerte, pero no lo hace. La diferencia es que Beterbiev no intenta conectar golpes con toda su fuerza, pero Canelo sí busca tirar sus golpes así”, agregó.

Dmitry Bivol conoce muy bien a los dos porque ya los enfrentó a ambos. Con Canelo Álvarez se vio las caras en mayo de 2022 y lo superó por decisión unánime. Dos años después, el ruso buscó coronarse campeón unificado de 175 libras y fue derrotado por Artur Beterbiev primera vez en la tarjeta de los jueces de forma mayoritaria.

Si Bivol ganaba la pelea con Beterbiev, el mexicano subiría nuevamente a peso semicompleto para retarlo por los títulos e intentar vengar la derrota. Como fue su compatriota quien se quedó con el campeonato indiscutido, seguramente el tapatío buscará otras opciones para su siguiente pelea en mayo de 2025, ya que esa era la única disputa que le interesaba en esa categoría.

En cambio, los peleadores rusos seguramente se enfrentarán nuevamente porque su combate fue muy reñido y algunos aseguran que Bivol debió salir del ring con el brazo levantado.

Dmitry Bivol perdió su invicto y ahora quiere la revancha con Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

