Julián Quiñones aclara su elección de México sobre Colombia

Julián Quiñones nació en Colombia el 24 de marzo de 1997. El atacante del Al Qadisiya proviene de Magüí Payán, pero tomó la decisión de representar a la selección de México. Quiñones reveló las razones por las que prefirió uniformarse con El Tri.

A diferencia de la gran mayoría de los casos, Julián Quiñones si estuvo en la órbita de la selección de Colombia. Esto le da mucho más peso a su elección. El exdelantero del Club América reconoció que su decisión se debe a un agradecimiento al país que le abrió las puertas en el fútbol.

“Todos saben que mi vida la he hecho en México, me di a conocer por México, todo lo he hecho acá, mi familia la construí acá. A México le agarré mucho amor; todo lo que soy y lo que ahora tengo, como persona, se lo debo a México; le tengo mucho agradecimiento y lo mejor que puedo hacer es representarlo, de la mejor forma y dar todo de mí”, dijo Quiñones para ESPN.

En 2015, Julián Quiñones comezó en las categorías formativas de los Tigres de la UANL. El delantero de 27 años jugó para Venados FC, Lobos BUAP, el primer equipo de los Tigres de la UANL, Atlas y las Águilas del América.

¿Cómo le ha ido a Quiñones en El Tri?

El 18 de noviembre de 2023, Julián Quiñones hizo su debut oficial con la camiseta de la selección mexicana. Aquel partido correspondía a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en una derrota 2-0 contra Guatemala. Quiñones jugó 17 minutos.

Desde entonces, el exdelantero de las Águilas del América ha estado dentro del campo durante 542 minutos repartidos en 9 partidos. Julián Quiñones ha marcado 2 goles con la camiseta mexicana.

Le abre las puertas a Álvaro Fidalgo

En los últimos días se ha hablado sobre la posibilidad de que el español Álvaro Fidalgo represente a El Tri. Desde un caso similar, Julián Quiñones le abre las puertas al mediocampista del Club América.

“Todos sabemos la calidad de Álvaro; a él lo estimo mucho y es un gran jugador. Todos lo lo hemos visto y sería de gran ayuda. Creo que ahí ya no depende de nosotros los jugadores, sino que depende de él, que quiera estar y de la selección o de la Federación que esté dispuesto a recibir un jugador como lo es Fidalgo”, agregó.

