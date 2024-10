Lupillo Rivera revela su deseo de participar en ‘La Casa de los Famosos All Stars’

La emoción por el regreso de Casa de los Famosos All Stars ya está en el aire, ya que Telemundo ha anunciado oficialmente que esta nueva edición del popular reality show comenzará en el año 2025. Los fans no tardaron en especular sobre quiénes formarán parte de este esperado elenco.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Lupillo Rivera, quien recientemente visitó el programa ‘En Casa con Telemundo’. Durante su aparición, el cantante confirmó su deseo de unirse a esta próxima temporada, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores del programa.

¿Qué dijo Lupillo Rivera?

La conversación de Lupillo se llevó a cabo en compañía de Guty Carrera y Andrea Meza, lo que ha desatado una serie de rumores en torno a su participación.

Se ha comentado que Lupillo podría no haber querido ser entrevistado por Carlos Adyan, de acuerdo a lo citado por el Diario de New York, quien mostró su apoyo a Maripily en el reality show. Sin embargo, estos rumores no han sido confirmados.

Recordando declaraciones previas de Lupillo tras su salida del reality, el cantante ha manifestado su interés en negociar con Telemundo la posibilidad de crear su propio equipo antes del inicio del show.

Entre los nombres que ha mencionado para integrar su equipo están Sophie Durand, Robbie Mora, Thalí García, Aleska Génesis, Guty Carrera y La Melaza. Si bien algunos de ellos podrían ser invitados, es poco probable que Telemundo acepte todas sus peticiones.

Además de la participación de Lupillo, Telemundo ha comenzado a dar visibilidad a Thalí García, quien también regresará a la pantalla y está promocionando su nuevo libro. Esto demuestra el interés de la cadena en revitalizar a varios de los ex participantes, creando un ambiente de expectativa y emoción.

Durante su visita a “En Casa con Telemundo”, Lupillo también aprovechó la oportunidad para promocionar su nuevo éxito musical, “La Macorina”, una canción que rinde homenaje al clásico “Macorina Pon Pon” de Chico Che. Esta combinación de música y reality parece ser una fórmula ganadora para atraer a la audiencia.

En la anterior temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2’, Lupillo Rivera quedó en el tercer lugar. En esa edición, Maripily Rivera resultó ser la ganadora y en el segundo lugar quedó Rodrigo Romeh.

