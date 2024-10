Horóscopo del 21 al 28 de Octubre del 2024

Pensamientos tan negativos recuerda que lo más importante es mantenerse saludable, que debes de tener claridad y confianza en todo lo que desempeñes y no tengas miedo de tus metas que vas a poder lograrlas.

Aries: En la carta del tarot te salió el As de Oro que sin duda nos dice que la buena suerte va estar de tu lado que debes de confiar en todo lo que vayas a realizar que saldrá de lo mejor, pero se te recomienda ser más prudente y no platicar tus planes para que no te llenes de envidias asi que el éxito va ser tuyo, en estos días sales de viaje por cuestión de un proyecto nuevo, te busca un familiar para arreglar un asunto legal, recibe un dinero extra por lotería con los números 03 y31, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles leo, sagitario y capricornio, tu ser espiritual va alcanzar tu grado más alto en cuestión profesional, esta carta del As de oro es de prosperidad que tu fuerza laboral te hace ser el líder en donde estés y se te recomienda que empieces ese cambio radical en todo lo que te rodea y sobre todo en cuestiones de amistades y amores que te hacen daño recuerda que tu signo es muy paciente pero todo tiene un límite y te merecés ser feliz, cuidado con problemas de caídas trata de hacer ejercicio con precaución, trata de ya resolver tu asunto de estudios y pagar las colegiaturas, te dedicás hacer labores altruistas que eso te llenera más tu alma, en esta semana va ser muy ocupada en tu vida laboral asi trata de administrar tu tiempo y realizar todo lo que necesitás, una gran cantidad de dinero te llegara en estos días asi trata de guardalo para el futuro, el gran amor llega para quedarse.

Tauro: En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Torre que nos dice que no tengas miedo a los cambios que estas en momento de tu vida de pedir al universo lo que tanto deseás como un mejor trabajo, estabilidad amorosa y sobre todo tener la salud que necesitás para salir adelante de cualquier proyecto, asi que esta carta del tarot la torre te va indicar que camino seguir para ser el mejor en todo lo que te dediques, cuidado con problemas legales trata de resolverlo cuanto antes, ya no busques ese amor del pasado es mejor que se quede atrás, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos 02,36, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles acuario, virgo y libra, el poder de convencimiento va ser tuyo utilizalo más a tu favor, esta carta también te indica que tu signo va estar viajando por cuestiones de cierre de contratos o ir a visitar familiares trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías, alistas tu papelería para volver a la escuela o tomar una maestría, en el amor decides ya estar en una relación formal de pareja, recuerda que tu signo con la carta de la torre me indica que te da miedo las decisiones fuertes en tu vida como ser padres o irse a vivir a otro pais que puedes atravesar por un momento de inmadurez por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tienes en planes y hacerlo que la buena fortuna estará de tu lado.

Géminis: En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que te dice que te vayas con precaución con las personas que te rodean que no todos te quieren ver triunfar asi desde ahora tiene que diferenciar quienes son tus amigos y quien no que las traiciones van estar muy fuertes en estos días, te llega una invitación a salir con un amor nuevo del signo de leo, libra o acuario que va ser tu pareja idea, esta carta de la rueda de la fortuna te recomienda que te dediques a la moda o diseño que eso te va dejar más abundancia, tus números mágicos 08 y 24, tu color es el azul y blanco, tu mejor dia el lunes, días de meditar sobre tu futuro, tendrás logros en cuestión de papelería de juzgados a tu favor y si estás haciendo un trámite de pasaporte y visa americana haz lo que te va ir de lo mejor, cuidate de problemas de estrés trata de ir con tu médico y deja a un lado el alcohol que eso te puede afectar fuertemente tu salud, compras boletos de avión para irte de viaje en estos días, recibe un reconocimiento por cuestiones de estudios que eso te hará muy feliz, recuerda que los animales y tu signo se llevan muy bien trata de adoptar una mascota que eso te hará muy feliz, amores del pasado te buscan solo para incomodarte es mejor decirles adiós definitivo, semana de reajuste y cambio de personal, días de invertir tu dinero en tu persona.

Cáncer. En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que te atrevas a ser diferente que no tengas miedo a los cambios radicales que estas en tu etapa de crecimiento económico asi que si te invitan a irte a vivir a otro país di les que sí que se te invitan a un trabajo mejor pagado di les que si asi que esta carta del mundo te va traer los cambios que neceistas para levantar la mano para decirles que eres un triunfador, cuidado con los chismes de tus compañeros asi que trata de no platicar de más tu vida, punto débil la tiroides y los nervios cuidate más tu salud, somos lo que comemos asi que trata de alimentarte mejor, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos 18 y 23, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles virgo, escorpión y piscis, recuerda que tu signo junto a esta carta te dice que son tiempos de crecer en todas las formas y hacer un patrimonio para tu futuro, semana de tener cuidado con las envidias y chismes así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos, en cuestión de amor seguirás con tu pareja muy estable y para los que están solteros les recomiendo que se pongan mucho perfume antes de salir de casa para así encontrar el amor, tramites de pagos de tu tarjeta de crédito, te invitan a un congreso o diplomado tu ve que te va servir mucho en tu estudios, te dan un dinero extra por un trabajo que ya realizaste, ten cuidado con problemas de nervios y estrés trata de ir con tu médico y no cargues problemas que no son tuyos.

Leo: En la carta del tarot te salió el Diablo que sin duda nos dice que los demonios internos de tu cabeza te están dominado es decir el coraje, la ira, la venganza, la lujuria asi que se te recomienda controlarlos y elevar tu fuerza espiritual que los pensamientos positivos generan vida positiva, esta carta tambien nos dice que es el momento de hacer ese negocio propio que tanto deseabas asi que no lo dudes son tiempos de crecer profesionalmente, la carta del diablo es dinero por lotería con los números 09 y 30, tu color es el amarrillo y azul, tus signos compatibles sagitario, acuario y aries, también te indica que te va llegar una propuesta de cambiarte de casa, que revises bien todos tu papelería de pagos para que después no tengas problemas económicos, te busca un amor del pasado para volver trata de platicarlo y decirle que es mejor estar como amigos y tu seguir conociendo personas más compatibles con tu signo, recuerda que el leo es el inteligente del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante de pensamiento así trata de ordenar tus ideas y planear un futuro para tu bienestar, tramitás tu visa de trabajo para otro país, recibe una beca de estudios, ya no te alejes de tu familia recuerda que ellos son la base de tu felicidad que la familia no se escoge te la da Dios y los amigos y tu pareja si asi trata de escoger mejor con quien te rodeas.

Virgo: En la carta del tarot te salió la carta del Carruaje que nos dice que es el momento de avanzar sin límites que no cargues con pensamientos negativos recuerda que sin duda va venir a tu vida una buena propuesta de trabajo, esta carta del carruaje te dice que arregles asuntos familiares por una herencia que es momento de estar en paz con los seres queridos, cuidate de dolor de cuello y espalda es mucha tensión nervios salte a salir hacer ejercicio, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 19 y 32, tu color es el amarrillo y verde, pide ayuda al arcángel Miguel cuando te sientas mal, también esta carta el carruaje junto a tu signo me dice que no dejes de estudiar y seguir tomando diplomas para que puedas desarrollarte más en tu nivel de profesional, va ser una semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores, debes de seguir con tu rutina de ejercicio que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor, tramites de pagos de hacienda y tarjetas de crédito, recibas un regalo de un amor nuevo que no esperabas, te compras un celular nuevo y decidas cambiar el plan de pagos, te busca de un trabajo del extranjero trata de analizarlo y buscar nuevos horizontes.

Libra: En la carta del tarot te salió la carta del Mago que nos dice que es el momento mejor de tu vida porque se te van a dar nuevas oportunidades laboral recuerda que no te apresures para tomar una decion analiza siempre y pide un consejo para tener la mejor opción de vida, esta carta también nos da la oportunidad de estar mejor económicamente que vas a poder hacer cambios en tu casa y comparte ropa que para eso es el dinero para que te haga feliz y vivas de lo mejor, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 15 y 25, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles géminis, leo y libra, haz te una limpia espiritual con un limón verde para quitar envidás y mal de ojo, esta carta del Mago te dice que debes de ya hacer un patrimonio para tu futuro como el comprar una casa o departamento que eso te va ayudar a sentirte mejor, ten cuidado con la familia que hay personas que no quieren que progreses asi trata de no invitar a cualquiera a tu casa para que no te llenes de energías tóxicas, ya no busques problemas con amores del pasado trata de cerrar ese capítulo en tu vida y empezar a vivir intensamente con amores más compatibles, sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría, preparás un viaje para el mes de noviembre.

Escorpión: En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que junto a tu cumpleaños es una explosión de buenas noticias y la llegada de dinero que no esperabas, esta carta del sol te dice reinventate que estas en tu mejor momento de crecimiento profesional y que dejes ese pasado atrás que te atormenta recuerda que eso ya no se puede cambiar que es mejor vivir en paz, recibe una invitación a salir de viaje para festejar tu cumpleaños di les que si te vas a divertir mucho, tus números mágicos son 01,20, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles piscis, tauro y cáncer, tu mejor dia es el lunes, la carta del Sol te indica que podrás salir adelante de cualquier problema que tengas legal y laboral así que no lo dudes trata de terminar ese trámite que tengas pendiente que la buena suerte es tuya, te invitan a un negocio nuevo que te va ayudar a estar mejor económicamente solo trata de poner en orden todas tus condiciones y los impuestos recuerda que estas en el momento de invertir en ti, recuerda que la carta del sol te va ayudar a salir adelante de todo lo negativo que tengas tu alrededor solo salte a caminar en las mañanas para que la energía positiva te rodea más fuerte, tu mejor regalo es un reloj porque siempre les gusta el tiempo, algo electrónico como celular y sobre todo lo relacionado a zapatos.

Sagitario: En el carta del tarot te salió la templanza que nos dice que es el momento de poner una pausa a tu vida y analizar bien que es lo que estas haciendo en este momento recuerda que tu signo es muy impulsivo y a veces se llena de problemas que no son suyos y se rodea de personas tóxicas asi que analiza bien que quiere para ser feliz y empezar a depurar todo lo que no sirve y quitarlo de tu existencia y veraz como el éxito llegara sin demora, esta carta de la templanza te dice que cuides tu salud mental que es muy importante en el dia a dia, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 17 y 28, tu color es el verde y naranja, tus signos compatibles leo, cáncer y sagitario, recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso te provoca que tengas muchas envidias a tu alrededor pero con esta carta te dice que vas a poder vencer todo lo que te propongas, recibas un dinero extra por una deuda del pasado, tramitás tu crédito para un coche nuevo, ya no trates de regresar con ese amor del pasado recuerda que si no es para ti es mejor no forzar el amor, tramitás tu título de estudios superiores, cuidate de problemas de sobre peso asi que trata de seguir con la dieta el régimen de ejercicio recuerda que como te ven te tratan así tu mantenerte de lo mejor, trata que en estos días no discutir con tu jefe o gerente de tu trabajo para que después no tengas represalias, preparás viaje para cumples años con tu familia.

Capricornio: En la carta del tarot te salió el As de Copas te dice que será una semana de nuevo caminos en cuestión de trabajo que no te detengas que el triunfo lo tendrás en las manos que solo trata de concentrate y seguir una constancia laboral, esta carta del as de copas te dice que tu familia va necesitar de ti porque tue res un apoyo importante para ellos, viaje imprevisto en estos dias pero te va vas a pasar de lo mejor, cuidate de problemas de intestino y ulcera trata de comer más saludable, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 04, 10, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles aries, aturo y libra, escucha tu razón en cualquier problema sentimental que tengas, que debes de ser más cauteloso con todo lo que realizás que no platiques tus planes para que no te llenes de envidias que tu signo es uno de los más deseados por fuerza económica, ya no pidas prestado dinero a nadie no ves que te pasan su mala suerte y por eso no puedas avanzar en tu vida económica es mejor tratar salir de tus problemas económicas con paciencia, recibas una compensación económica por un trabajo del pasado , si estas en trámites de divorcio trata de no pelear y llegar a la mejor acuerdo, te haces una cirugía dental que todo va salir de lo mejor, te busca un compañero de trabajo para invitarte a una boda, te compras ropa deportiva para hacer ejercicio.

Acuario: En la carta del tarot te salió la Estrella que sin duda te señala que va ser una semana de estar brillando y realizando tareas que tenías pendientes en cuestión de trabajo que solo trata de organizar más tu tiempo para que te alcance todo lo que deseás hacer, tramitás una pensión alimenticia y un trámite de visa Americana, esta carta te señala que te ofrecen un ascenso en tu trabajo con mejor salario, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 27 y 40, tu color es el negro y amarrillo, tus signos compatibles tauro, cáncer y libra, te invitan a salir de viaje con tu familia para finales de año asi que ve preparándolo, esta carta también te dice que ya es tiempo de tener una pareja estable y formalizar, también esta carta te dice que debes ir con tu médico y checarte en cuestión de salud mental no es normal que a veces tengas pensamientos tan negativos recuerda que lo más importante es mantenerse saludable, que debes de tener claridad y confianza en todo lo que desempeñes y no tengas miedo de tus metas que vas a poder lograrlas.

Piscis: En la carta del tarot te salió el loco que te dice que es el momento ideal de madurar y formar un patrimonio para tu futuro recuerda que no es indispensable una pareja sentimental en la vida pero si es necesario ser feliz siempre asi que en estos días enfocate en tu vida y consiente té que eso te hará estar mejor, recibe una invitación para un negocio de publicidad o redes aceptalo que te va dejar un dinero extra, tu mejor dia es el viernes, tus números mágicos 12 y 66, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles cáncer, virgo y escorpión, no estés pensando en lo que pudo ser es decir que ya borres tu pasado y empieces una nueva etapa en tu vida que es el tiempo de crecer en lo profesional y económico, que trates de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria, que sigas con tu rutina de ejercicio que eso te está sirviendo para verte y sentirte de lo mejor recuerda que como te ven te tratan así que no lo dudes y tu sigue en modo de ser grande en la vida, te busca un amor nuevo que va ser muy significativo en estos días para ti, terminás de hacer tus prácticas profesionales recuerda que necesitás siempre estar actualizado en tu carrera universitaria, te regalan una mascota, te busco un familiar para invitarte a una boda.