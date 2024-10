El Clásico Regio no tiene nada que envidiarle a un derbi madrileño, según Paunovic

Veljko Paunovic se ha convertido en un gran conocedor del fútbol mexicano. El estratega serbio dirigió a las Chivas de Guadalajara y ahora comanda el banquillo de los Tigres de la UANL. En su primer Clásico Regio, Paunovic describió positivamente su ambiente y lo puso a la altura de un derbi madrileño.

A pesar de haber perdido su primer Clásico Regio, Veljko Paunovic destacó los aspectos positivos de este importante partido del fútbol mexicano. El exfutbolista europeo tuvo la oportunidad de jugar para el Partizán de Serbia y el Atlético de Madrid de España.

En ambos casos estos equipos tienen duelos calientes en sus torneos locales. Paunovic considera que el ambiente de este Clásico Regio no tiene nada que envidiarle a estos partidos del Viejo Continente.

“Es un partido espectacular, muchísimas emociones, se siente muy duro, yo he jugado clásicos emotivos, el Partizan contra Estrella Roja, los he vivido como Atlético de Madrid y Real Madrid, que son muy apasionados. Éste está a la altura, a la altura de todo lo que he vivido en México“, explicó Paunovic.

Clásico Regio engañoso

Este importante duelo del fútbol mexicano se quedó en manos de Rayados de Monterrey. El conjunto de Martín Demichelis se llevó el Clásico regio por 4-2. Sin embargo, los Tigres de la UANL dejaron buenas impresiones en este partido.

Veljko Paunovic resaltó la fortaleza de su equipo que, a pesar de estar en desventaja, siempre intentó meterse en el partido y buscó el arco de Nahuel Guzmán. Pero esto no fue suficiente para sacar un resultado positivo del Estadio BBVA.

“El objetivo era entrar a la jaula como tigres, la afición estaba animada, me gustó que mi equipo siempre estuvo con la cabeza en alto. Me siento 100 por ciento responsable por la derrota, escuchamos a la gente y eso nos dio para no rendirnos. Es un clásico a la altura de los mejores del mundo”, agregó.

A pesar de que Rayados de Monterrey se llevó los tres puntos, los Tigres de la UANL propusieron buen fútbol en el Estadio BBVA. El conjunto de Paunovic realizó hasta 8 remates al arco sobre los 6 intentos de los locales. Los felino inclinaron la cancha, a premiados por el resultado, y se adueñaron de la posesión del balón en un 57%.

A pesar del resbalón, los Tigres de la UANL marchan en la tercera posición del fútbol mexicano. Los Felinos están a una unidad del segundo puesto, pero a siete puntos del primer lugar del Apertura 2024.

