Irina Baeva aclara los rumores de reconciliación con Gabriel Soto

Hace algunos días circuló una foto que muestra a Irina Baeva con Gabriel Soto, acompañados del boxeador Oscar Duarte; además, se difundió un video en el que la rusa aparece en un restaurante con el actor, lo cual generó rumores de una reconciliación. Ella se ha encargado de aclarar las cosas, y dijo que si los ven juntos es porque tienen asuntos pendientes y meramente profesionales.

Entrevistada por Andrea Escalona para el programa “Hoy”, Irina fue muy directa al contar a qué se deben esos encuentros. “La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que después de básicamente siete años no tengamos todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común, que podemos ir cerrando estos temas desde la amabilidad, desde la educación, desde la cordialidad. Y además, trabajamos finalmente en la misma empresa. Nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar”.

Baeva comentó que sigue soltera y que no pierde las esperanzas de conocer a alguien en plan romántico: “Yo tengo el mejor ejemplo en mi vida, que son mis papás, que llevan 34 años juntos. Tengo a mi hermana casada, que lleva 13 años, con dos bebés preciosos, que los amo y los adoro, y la verdad es que yo soy una persona muy familiar. Entonces por supuesto que yo creo en el amor, y creo que se puede construir algo bonito en la vida”.

La actriz insistió en que es básico para ella arreglar los asuntos pendientes con Soto de una forma diplomática. “Creo que finalmente lo bonito es siempre hacerlo desde la educación. No estamos juntos, pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores. Podemos dar un paso adelante y podemos platicar cosas. No necesariamente todo tiene que ser un pleito constante, porque además, yo la verdad, como que no me interesa”.

Por último, Escalona le preguntó a Baeva si cree en las segundas oportunidades para comenzar una relación con otra persona, y la protagonista de la obra “Aventurera” respondió: “Yo creo que sí, todavía. Creemos en el amor y creemos también en relaciones bonitas construidas con confianza, con respeto. Estoy en un momento de sanación. Yo creo mucho en esos aspectos. No solamente tiene que ver esto con una relación, sino conmigo”.

