Eminem presentó en Detroit a Barack Obama, quien rapeó el tema “Lose Yourself”

La noche del martes Eminem acudió al mitin demócrata que se llevó a cabo en Detroit para apoyar a Kamala Harris. Ahí presentó a Barack Obama, quien dio la sorpresa al rapear en su discurso el tema “Lose Yourself”, que es el mayor éxito del artista.

Con miras a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Eminem dijo: “Estoy aquí esta noche por un par de razones. Como la mayoría de ustedes saben, la ciudad de Detroit y mi estado natal de Michigan significan mucho para mí. De cara a estas elecciones, la atención se centra en nosotros más que nunca y creo que es importante usar su voz. Entonces, animo a todos a que salgan y voten, por favor…Creo que la vicepresidenta Harris apoya un futuro para este país, donde esta libertad y muchas otras serán protegidas y defendidas”.

Poco después apareció Obama y comentó ante los presentes: “Debo decir que he hecho muchos mítines. Normalmente no me pongo nervioso, pero me sentía de alguna manera siguiendo a Eminem“. De inmediato comenzó a rapear las primeras líneas de “Lose Yourself”: “Las palmas de las manos estaban sudorosas, las rodillas débiles, los brazos me pesan, ya tengo vómito en el suéter, los espaguetis de mamá, estoy nervioso, pero en la superficie estoy calmado y listo”.

Horas más tarde Eminem recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que lleva más de un millón de likes y que lo muestra junto con Barack Obama. En su mensaje también destacó: “No creo que alguien quiera un Estados Unidos donde la gente esté preocupada por las represalias o por lo que la gente hará si das a conocer tu opinión”.

