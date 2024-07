Eminem desbanca a Taylor Swift del número 1 en la lista Billboard 200

The Death Of Slim Shady (Coup De Grace), el disco que marca el regreso de Eminem a la escena musical, debutó en el número 1 de la lista de álbumes de la revista Billboard, quitando de ese puesto a la producción The Tortured Poets Department, de Taylor Swift.

De acuerdo con datos de la empresa Luminate, el álbum del rapero (cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers) vendió en Estados Unidos 281,000 unidades; en cuanto a streams, obtuvo 220 millones y 114,000 ventas digitales del contenido total de canciones. El disco de Taylor llevaba 12 semanas ininterrumpidas en el primer lugar de esa lista.

Eminem no lanzaba un álbum desde 2020, y ahora es la onceava ocasión que llega al número 1 de ventas. Completan el Top 5 de esta semana en ese chart los discos Romance: Untold, de la boy band de K-Pop Enhypen, en el segundo puesto; The Great American Bar Scene, de Zach Bryan, en el tercero; The Tortured Poets Department en el cuarto y One Thing At a Time, de Morgan Wallen, en el quinto.

Apenas hace dos días Taylor Swift recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer a sus fans el haber comprado su más reciente álbum: “Quería decirles a todos los que apoyaron a The Tortured Poets Department: estoy completamente impresionada por lo que han hecho. Se mantuvo en el puesto número 1 durante las primeras 12 semanas de su lanzamiento y eso nunca antes le había sucedido a un álbum mío. Son simplemente los mejores”.

The Death of Slim Shady (Coup De Grace) de Eminem ha obtenido en general buenas críticas. El primer sencillo del álbum, “Houdini”, resultó todo un éxito, llegando al número 2 de la lista Hot 100 de Billboard. La canción cuenta con un video cómico -dirigido por Rich Lee– que ya tiene más de 118 millones de vistas en YouTube.

