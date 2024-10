Chris Christie no está convencido de que Kamala Harris pueda ganar las elecciones

Chris Christie, exaspirante a la candidatura presidencial republicana, advirtió que, después de analizar la última fase de la campaña de Kamala Harris, no está convencido de que su mensaje haya impactado a los ciudadanos que podrían definir al ganador de las elecciones.

Durante su intervención como invitado en el programa de televisión “The View”, el exgobernador de Nueva Jersey quien se ha caracterizado por ser uno de los principales enemigos políticos de Donald Trump, aseguró que la vicepresidenta en funciones necesita llegar a los votantes indecisos, pues de lo contrario enfrentaría el riesgo quedarse a la orilla de la contienda electoral.

“Hace 10 días te habría dicho que ella iba a ganar. Y creo que ha tenido 10 días malos.

Participar en la carrera tan tarde tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que no tuvo que pasar por todas las primarias y por todo lo que conlleva y que te desgasta un poco, pero la desventaja es que la gente no la conoce”, indicó.

Christie también destacó que Kamala Harris no ha conseguido desmarcarse de Joe Biden y eso quizá podría ser una mala señal enviada a los ciudadanos que todavía no se deciden por quién votar.

Chris Christie es el único de los exaspirantes a la candidatura presidencial republicana que todavía no respalda a Donald Trump. (Crédito: Phelan M. Ebenhack / AP)

De hecho, el político republicano puso como ejemplo la aparición de la californiana de 60 años en el mismo programa de televisión, cuando tuvo la oportunidad de hablar sobre un diferencial entre su visión de país y la del presidente, pero decidió no hacerlo.

“Los observé ese día. Cuando le preguntaron, ‘¿qué harías diferente a Biden?’, ella no lo dijo. Llegué a creer que hay cosas en las que no estaría de acuerdo con él. Ustedes son seres humanos y ella es una mujer brillante con una mente propia y claramente tendrá momentos en los que mirará al presidente Biden y dirá: ‘Eh, yo no haría eso’. ¡Dilo!,

Hay una diferencia entre echarlo por la borda y decir que tuve un desacuerdo sincero con alguien sobre x, sea lo que sea. Puedes tener un desacuerdo sincero con alguien a quien respetas enormemente”, subrayó.

En respaldo a los señalamientos de Chris Christie, los resultados de algunas encuestas serias apuntan que la campaña de Kamala Harris dejó de crecer después del debate presidencial; mientras que Donald Trump se recuperó.

