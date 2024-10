Raphy Pina asistió a su primera alfombra roja tras salir de prisión

Raphy Pina está de vuelta. Poco a poco, el productor musical, quien estuvo 41 meses de prisión, está retomando su vida y asistiendo a evento y alfombras rojas relacionadas con el mundo del entretenimiento.

Esta semana, el productor musical asistió al evento Meet the Women Behind the Songs, realizado por la organización Women in Music, en Miami.

Pina no asistió solo al evento, llegó acompañado por su pareja la cantante Natti Natasha, con quien tiene una hija. La pareja lució un look casual en color azul.

Raphy Pina está disfrutando su libertad. En septiembre, el productor musical compartió varias fotos en su cuenta de Instagram del día de playa que disfrutó rodeado de su familia y amigos.

Hace casi cuatro meses Pina terminó su condena por posesión ilegal de arma de fuego, por la que permaneció dos años en prisión y dos meses bajo custodia.

En 2021, Raphy Pina fue declarado culpable por el cargo de posesión ilegal de armas de fuego y al año siguiente fue sentenciado a una condena de 41 meses de prisión.

Raphy Pina quiere tener más hijos con Natti Natasha

Raphy Pina está decidido a tener un segundo hijo con Natti Natasha. El productor musical y la cantante ya tienen una hija juntos, Vida Isabelle, pero él quiere buscar el varón.

Pina expresó nuevamente su deseo de tener otro hijo con la cantante de “Sin pijama” a través de sus redes sociales.

En septiembre, el productor musical compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a la cantante para expresar su amor por ella y puso la acompañó con el tema “La quiero a morir”, de Sergio Vargas.

La publicación de Pina se llenó de comentarios de sus seguidores quienes le preguntaron cuándo tendría su segundo hijo con Natti Natasha y él, sin dudarlo, aseguró que ya estaban buscando su próximo bebé.

“Otro baby con ella falta el varoncito con ella”, preguntó un seguidor. “Estoy dándole como robao”, respondió Pina.

Hace poco, el productor musical aseguró que estaba listo para tener un según bebé. La primera semana de agosto, Pina comentó la publicación en Instagram de Cardi B en la que anunció su embarazo expresando su deseo de volver a ser padre pronto.

“@nattinatasha te quiero ver así, ya mismo”, escribió Pina en la publicación de la rapera, quien anunció su embarazo luego de revelar que se divorciaría de Offset.

Tras el comentario de Pina, sus fanáticos expresaron su apoyo y entusiasmo por la posibilidad de que el productor y la cantante de “La mejor versión de mí” tengan otro bebé.

Seguir leyendo: