Raphy Pina anunció que terminó su condena

Raphy Pina ya es un hombre libre. Esta semana, el productor musical anunció que su condena por posesión ilegal de arma de fuego, por la que permaneció dos años en prisión y dos meses bajo custodia, había terminado por fin.

Este sábado, Raphy Pina compartió un video en el que se le ve cortando el grillete que llevó en su tobillo durante los 41 meses de su sentencia. “Ayer fue mi último día y bañito ‘acompañado’ para cumplir mi sentencia”, escribió el puertorriqueño en su publicación.

El productor musical y pareja de Natti Natasha también informó que el lunes hablará sobre su experiencia tras las rejas en un Live en Instagram a partir de las 6:00 pm.

“El lunes les cuento y le dejo saber que tan duro ha sido. Importante que los jóvenes que están en crecimiento en la vida presten atención también”, agregó Pina.

El productor también dijo que aprovechará este fin de semana para pasar tiempo en familia. “Este fin de semana me disfrutaré con la familia como nunca. Toque de queda LUNES a las 6 PM! Dale follow a mi canal de difusión!”, finalizó su publicación.

El pasado 24 de mayo, Raphy Pina anunció que había salido de prisión tras pasar dos años tras las rejas. En ese momento, el productor musical compartió la buena noticia a través de su canal de difusión de Instagram.

“Todos queremos ser libres en nuestras mentes porque el encierro es temporal y les confieso que llevo 3 días viviendo algo diferente en mi hogar, que jamás lo imaginé tan hermoso. Aún estoy bajo custodia federal del BOP y no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, escribió.

“Feliz por estar en casa con mi familia, (home confinement), de ustedes y obviamente de Jesús que nunca me dejó solo. Los amo”, agregó.

En ese momento, Natti Natasha celebró la libertad de Raphy Pina con una galería de fotos junto al productor. “Tengo un corazón saturado con su amor. Finally…”, escribió la cantante.

En 2021, Raphy Pina fue declarado culpable por el cargo de posesión ilegal de armas de fuego y al año siguiente fue sentenciado a una condena de 41 meses de prisión.

