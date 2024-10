Manchester United despidió a técnico Erik Ten Hag

Comenzó bastante agitado el día en Manchester con la noticia de que el director técnico Erik Ten Hag pone punto y final a su etapa como el director del banquillo del equipo de los Diablos Rojos de Old Traffod. La noticia fue confirmada por el Manchester United por medio de un comunicado oficial: “Erik ten Hag ha dejado su puesto como entrenador del primer equipo masculino del Manchester United”.

El Manchester United lo hizo oficial

El técnico neerlandés se encontraba lidiando con tiempos complicados al frente del equipo y al final del día el equipo tomó la decisión de prescindir de sus servicios en busca de un nuevo presente que los lleve a mejores tiempos. Ten Hag hizo su arribo al denominado Teatro de los Sueños el pasado mes de abril de la temporada 2022, y con el Man U consiguió alzarse con par de campeonatos: Carabao Cup en 2023 y la FA Cup en 2024.

“Estamos agradecidos con Erik por todo lo que ha hecho durante su tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor para el futuro”, añade el club en su comunicado. A su vez, desde las altas oficinas del Manchester United han informado que Ruud van Nistelrooy se estará haciendo cargo del equipo de forma interina, esto en tanto el club se enfoca en poder encontrar a su sustituto ideal.

¿Llega Xavi Hernández a Manchester?

Con la salida de Ten Hag, los rumores que colocan al ex entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, como nuevo técnico en Old Trafford, siguen cobrando bastante fuerza. ‘DailyMail’ adelantó pocos días atrás que el ex técnico del club catalán había mantenido conversaciones con el conjunto de los Diablos Rojos, y que sería un serio candidato para ocupar el banquillo en Old Trafford.

