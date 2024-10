Vinícius Jr. y Jude Bellingham no viajarán a gala del Balón de Oro 

Vinícius Jr. no viajará a la gala del Balón de Oro y ningún miembro del Real Madrid este lunes. De acuerdo a múltiples reportes, el brasileño no asistirá debido a que no será ganador del distinguido premio.

La expedición del conjunto blanco que tenía previsto viajar a París a primera hora de la tarde canceló su viaje tras recibir dicha información. Aunque estudiaron internamente si Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, debía viajar al acto, finalmente se decidió que tampoco fuera así.

Vinícius, por sus 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, con doblete de ‘Champions’ -autor de un tanto en la final- y Liga, se percibía como el gran candidato a alzarse con el premio a mejor futbolista, pero, finalmente y según el conjunto blanco, no será así.

De acuerdo a reportes, ningún miembro del equipo viajará debido a que no están de acuerdo con los criterios. Se espera que Rodri, del Manchester City y la selección de España, sea el ganador.

La delegación del Real Madrid no estará en el Balón de Oro

Además de Vinícius y Carvajal, otros cuatro futbolistas del conjunto blanco optaban al Balón de Oro: Jude Bellingham, Fede Valverde, Antonio Rüdiger y Toni Kroos -retirado tras la Euro 2024-.

El Real Madrid también tiene un representante en el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista joven de la pasada temporada, con Arda Güler, en un galardón en el que Lamine Yamal es el favorito.

Andriy Lunin también figuraba como el mejor portero, mientras que Carlo Ancelotti podría ser elegido mejor entrenador y el propio Real Madrid es candidato a “mejor club masculino del año”.

Sin embargo, ninguno de ellos estará presente en la gala del Balón de Oro tras tener constancia de que Vinícius no será galardonado con el Balón de Oro.

Sigue leyendo:

– ¿A qué hora se entrega el Balón de Oro y dónde verlo en vivo en Estados Unidos?

– Los países con más Balones de Oro en la historia: ¿Quién es el número uno?

– Vinícius Júnior condena ataques racistas a jugadores del FC Barcelona en el Bernabéu