El Chucky Lozano vuelve a estar en el radar de la selección de México

El delantero Hirving “ Chucky“ Lozano se perfila como una de las grandes novedades en la lista de la selección de México para los partidos contra Honduras correspondientes a los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF que se jugarán los días 15 y 19 del presente mes.

De acuerdo a versiones extraoficiales se asegura que la presencia de Lozano bajo el mando del técnico Javier Aguirre, es casi un hecho para estos partidos contra la selección catracha, después de qué se envió la solicitud de convocatoria a su club, el PSV Eindhoven, con 15 días de anticipación tal como lo establece el reglamento de convocatorias de la FIFA.

De esta forma, Lozano regresaría a la selección de México después de una ausencia de siete meses debido al veto que se le impuso por una cuestión disciplinaria cuando cometió un berrinche por no recibir un boleto de primera clase en un vuelo de Europa a Estados Unidos a diferencia del que si tuvo en ese viaje Santiago Giménez delantero del Feyenoord.

El llamado “Chucky” Lozano, ya había tenido varios actos de rebeldía dentro de la selección de México y esto se recrudecieron bajo el mando de Jaime Lozano, pero la gota que derramó el vaso según fuentes dignas de todo crédito fue en un partido de preparación en la ciudad de Denver, donde el delantero surgido de las inferiores del Pachuca asumió una actitud negativa.

En esa ocasión reclamó de mala manera a los directivos que no le hayan conseguido su boleto de avión en la misma zona que Giménez, pero no quedó conforme con las explicaciones y asumió actitudes de rebeldía que no fueron pasadas por alto por los directivos, recibiendo como respuesta una sanción de veto para algunas convocatorias.

Siete meses de ausencia

De esta forma, el “Chucky” Lozano estará de regreso en la selección de México después de su larga ausencia, donde se perdió la Copa América 2024 y los primeros cuatro partidos de preparación con los cuales arrancó el proceso de Javier Aguirre.

Pero al parecer, el actual técnico de la selección de México, cree conveniente tomar en cuenta al artillero del equipo neerlandés para estos duelos claves contra la selección centroamericana en el duelo eliminatorio que buscará el boleto a semifinales de este torneo de la CONCACAF.

Hirving Lozano al parecer aprendió la lección por sus indisciplinas y será tomado en cuenta seguramente para los duelos contra Honduras como aquí contra Jamaica. Crédito: Arturo Hernández | Imago7

Con lo mejor de su repertorio

Mientras tanto, México se alista a echar toda la carne al asador en los duelos contra los hondureños, donde el primer duelo se jugará en territorio hondureño; mientras que el partido de vuelta se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Cabe destacar que estos serán los primeros juegos oficiales que afronte el Vasco Aguirre en su tercera etapa al frente de la selección de México, ya que hasta el momento ha jugado cuatro duelos de preparación contra Nueva Zelanda, Canadá, Valencia de España y Estados Unidos con un saldo de dos victorias y dos empates.

