Joaquin Phoenix reveló que podría haber sido el “Joker” en la película “The Dark Knight”

Joaquin Phoenix ha recibido todo tipo de comentarios por su interpretación de The Joker (El Guasón) en la película “Joker: Folie a Deux” (en la que comparte créditos con Lady Gaga), pero ahora reveló que en 2007 estuvo a punto de hacer ese mismo personaje, pero en la cinta “The Dark Knight”, dirigida por Christopher Nolan.

Joaquin Phoenix “no sabía qué hacer” dos semanas antes de iniciar el rodaje de la película “Napoleon”

Phoenix, de 50 años, fue entrevistado por el productor Rick Rubin en el programa “Tetragrammaton”, y habló acerca de esa experiencia. “Recuerdo que platiqué con Chris Nolan sobre “The Dark Knight” y finalmente no se hizo nada por alguna razón. No estaba listo entonces. Es una de esas cosas en las que me pregunto: ‘¿Qué hay en mí, por lo que no hago esto?’ Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo…No puedo imaginar qué sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?”

Joaquin Phoenix pide a la gente que adopte un pavo el día de Acción de Gracias

Ledger falleció en enero de 2008, meses antes del estreno de “The Dark Knight”. Su interpretación como el villano de los comics de Batman fue aclamada y finalmente premiada al año siguiente con el Oscar de Mejor Actor de Reparto. Tuvo que pasar casi una década para que Joaquin se decidiera por ese mismo personaje, convenciendo al público en la película “Joker”, de Todd Phillips, con la cual obtuvo ese mismo premio, pero como Mejor Actor.

A la distancia, Joaquin (quien siempre se llevó bien con Heath) piensa que Christopher sabía que Ledger era la persona ideal para el “Joker” de “The Dark Knight”: “No sé si Christopher Nolan vino a decirme: ‘Definitivamente eres la persona indicada’. No recuerdo el contexto de cómo nos conocimos, pero sé que nos conocimos. Lo que sentí es que yo no debería hacerlo, pero tal vez él también dijo: ‘Él no es el tipo (adecuado)'”.

Las críticas para “Joker: Folie a Deux” han sido en su mayoría negativas, pero hay una persona que considera que esa película es una de las mejores del año. El director Quentin Tarantino calificó la actuación de Joaquin como una de las mejores que ha visto en su vida, y hasta encontró similitudes con “Natural Born Killers”, una cinta de 1994 cuya historia original él escribió. “Esos son los “asesinos por naturaleza” que había soñado con ver. Como creador de (los personajes) Mickey y Mallory, me encantó lo que hicieron con ellos. Quiero decir, toda la película fue como el sueño febril de Mickey Knox”.

Sigue leyendo: