Kanye West llega a un acuerdo con la compañía Adidas

El rapero Kanye West ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la compañía de ropa y zapatos deportivos Adidas, luego de una intensa batalla legal que comenzó en 2022, cuando la empresa decidió romper relaciones con él debido a sus comentarios antisemitas.

El sitio Page Six dio a conocer que Bjørn Gulden, director general de Adidas, informó que el acuerdo no incluye ningún tipo de pago. “No hay más asuntos abiertos, y no hay…dinero yendo a ningún lado, y ambos seguimos adelante. Hubo tensiones sobre muchos temas, y…cuando pones los reclamos a la derecha y los pones a la izquierda, ambas partes dijimos: ‘Ya no necesitamos pelear más’. Y se retiraron todos los reclamos”.

La línea de zapatos deportivos Yeezy, diseñados por West (también conocido como Ye), generó muy buenas ganancias para Adidas, pero tras los polémicos comentarios del rapero la compañía donó parte del dinero obtenido por la mercancía a instituciones que combaten la discriminación. En febrero de este año él publicó en su cuenta de Instagram un video en el que informó que la empresa lo estaba demandando por $250 millones de dólares; también argumentó que estaban lanzando modelos de zapatos no autorizados por él.

Hasta el momento, Kanye West no ha hecho ningún comentario acerca del acuerdo extrajudicial. Gulden concluyó su informe diciendo: “Ya nadie le debe nada a nadie. Así que lo que sea que fue, es historia”.

En el plano musical, Ye anunció hace unos días que lanzará un nuevo álbum, titulado Bully. Compartió en Instagram una foto de la portada, que muestra a su hijo Saint con placas de titanio en sus dientes, iguales a las que West usa desde hace meses. Las anteriores producciones del rapero, Vultures 1 y Vultures 2, en colaboración con Ty Dolla Sign, fueron lanzadas este año y obtuvieron críticas encontradas.

