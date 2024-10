Julia Fox se arrepiente de haber sido novia de Kanye West

Julia Fox acaparó los titulares hace dos años por la relación que tuvo con Kanye West, que duró tan sólo un mes. Ahora declaró que se arrepiente de ese noviazgo, en el cual fue usada como “un peón”.

La actriz y modelo italoamericana concedió una entrevista al diario Sunday Times, en la que dio detalles sobre el fugaz romance. “Me arrepiento mucho de esa relación ¡La odio! Fueron sólo unas pocas semanas, pero suficientes para que la sintiera como toda una vida…Probablemente me encontraba en la situación más incómoda de mi vida, y eso es decir mucho. No quiero que me conozcan por ser la novia de alguien”.

Mientras transcurría su relación con West (también conocido como Ye), Fox notó que él la estaba usando para regresar con su ex esposa Kim Kardashian. “Rápidamente me di cuenta de que estaba siendo usada como un peón”. El año pasado la modelo lanzó un libro de memorias titulado Down The Drain, en el que se refiere a Kanye como “el artista” y que muchas personas firman un acuerdo de confidencialidad si quieren ser sus amigos.

Julia también dijo que algo que la motivó a terminar su relación con Kanye West fue su hijo Valentino, de tres años. “Me dije: ‘No puedo caer en esta espiral porque ningún hombre, no importa lo rico o famoso que sea, vale un minuto que yo esté lejos de mi hijo'”.

Julia Fox dice que actualmente no está saliendo con nadie; en la entrevista también comentó que ya no está interesada en los hombres, y que “definitivamente estaría dispuesta a tener una relación con una mujer”.

