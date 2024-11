La Comisión de Árbitros degradará a una de sus máximas cartas

Fernando “Cantante” Guerrero, uno de los máximos referentes del arbitraje de México en la actualidad, no será incluido en la próxima relación de silbantes con derecho a gafete de FIFA, lo cual recrudece la severa crisis que vive este gremio y que ha provocado una reorganización por parte de la FMF.

Sin duda, la exclusión de Guerrero, que representó al arbitraje de México en el pasado mundial de Qatar 2022 y que había mostrado su capacidad en los partidos de la Liga MX, demuestra la lucha que se mantiene en este gremio y que generó que la Federación Mexicana de Fútbol, tuviera que colocar a un nuevo director general por encima de los actuales dirigentes arbitrales Armando Archundia y Enrique Oses.

Se viene un tsunami en la Com. de Árbitros, resulta que el Cantante Guerrero está bloqueado nacional e internacionalmente por Benito Archundia, el cantante fue a hablar con Benito y este le dijo que era un árbitro muy malo (tiene razón) hay tiro, hay tiro, en la casa del boxeo 🥊 pic.twitter.com/xkEB82Hbbu — Francisco Chacón 🐦 (@pacochaconmx) October 2, 2024

De acuerdo a los datos extraoficiales sobre este tema, establecen que Guerrero ni siquiera fue notificado que su gafete de FIFA no será renovado, sino que se enteró por las versiones de los propios compañeros de que la Comisión de Árbitros de la FMF había incluido a otros silbantes sin tener la trayectoria y experiencia para acudir a las competencias internacionales.

Inclusive se habla de que otros nazarenos con una gran trayectoria, como César Ramos y el propio Marco Antonio “Gato” Ortiz, también estuvieron a punto de seguir el mismo camino que el “Cantante” Guerrero, pero al final los dirigentes arbitrales decidieron mantener a varios de los silbantes internacionales y solo incorporar a dos nuevos exponentes.

Arturo Brizio confirma la versión sobre el Cantante Guerrero

Sobre este tema, Arturo Brizio, expresidente de la Comisión de Árbitros y actual analista de la cadena Fox Sports, reconoció en su análisis arbitral la versión sobre el asunto de Fernando “Cantante” Guerrero: “El hecho es que hoy Guerrero no está inscrito en la lista, y no lo estará el próximo año como árbitro de FIFA. Me parece que un tema de caballerosidad, si fue así, sería decirle al árbitro: ‘no vas en la lista del año que entra’”.

Brizio se mostró sorprendido por esta decisión de la Comisión de Árbitros: “Sí, Guerrero tiene lo suficiente para mantener el gafete. Habría que saber si no pasó por faltas de respeto o situaciones que un entrenador, un directivo o un presidente de la Comisión de Arbitraje no puede ignorar. Por capacidad, Fernando Guerrero debe estar en el Top 5 de los mejores árbitros de México, definitivamente”.

La grilla

Por lo pronto, en la Comisión de Árbitros se vive un clima de inestabilidad y de movimientos políticos, porque con la nueva estructura se habla de incorporar a un exárbitro como Antonio Marrufo o el teniente Mario Rubio, con la finalidad de integrar la Comisión Técnica que se encargará de juzgar el trabajo arbitral.

La exclusión de Fernando Guerrero de los gafetes de FIFA en la Comisión de Árbitros está a punto de generar todo un conflicto muy fuerte en el gremio arbitral. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Sobre estos cambios, Brizio dijo que: “No creo que estos cambios sean beneficiosos. Yo buscaría, por ejemplo, intercambios con ligas como la brasileña, la argentina o la italiana. Ya ha pasado que árbitros son requeridos en Japón. Traer árbitros de otras latitudes y capacitar en el uso del VAR debería ser donde se invierta el dinero, y no en inflar la nómina”.

Seguir leyendo:

-Árbitro mexicano presente en el Mundial de Clubes: el ‘Cantante’ Fernando Guerrero formará parte de la terna del Real Madrid vs. Al Ahly

-Cristiano Ronaldo reclamó al árbitro mexicano Fernando Guerrero por anular un gol en Arabia Saudita

-El arbitraje, una bomba de tiempo en la Liga MX