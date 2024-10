Rudy Giuliani se niega a entregar objetos sentimentales que le están embargando

Después de que un juez le ordenó entregar prácticamente todas sus posesiones para saldar una millonaria sanción, Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, se mostró renuente a desprenderse de algunos objetos de enorme valor sentimental y eso podría acarrearle más problemas.

Con 79 años sobre la espalda y después de haber conseguido destacar como abogado e incluso en la política, Rudolph William Louis Giuliani debería ya estar gozando de una vida tranquila alejado de la vida pública, pero al respaldar a Donald Trump se metió en delicados problemas legales que lo han dejado en bancarrota.

Apoyándose en imágenes de video, donde presuntamente se mostraba a Ruby Freeman y a Shaye Moss, trabajando en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia, el veterano abogado neoyorquino difundió falsamente que ambas mujeres participaron en un fraude electoral masivo, en 2020.

Dicha acción le significó ser condenado en un juicio de tan sólo cuatro días donde se le condenó a pagarle a las mujeres mencionadas $148 millones de dólares.

Rudy Giuliani está pagando muy caro haber respaldado las ideas de Donald Trump. (Crédito: Paul Sancya / AP)

Sin embargo, mediante diversos recursos legales, el republicano le había dado la vuelta al asunto, hasta que Lewis Liman, juez del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, exigió que Giuliani transfiera todos sus bienes personales para cubrir parte de su millonaria sanción.

“Quiere quitarme mi único vehículo, que tiene 44 años y se está cayendo a pedazos. No soy nada materialista, pero me niego a poner a disposición ciertas cosas, como el reloj de 140 años que mi abuelo me dejó porque me pusieron su nombre. El hecho de que lo pidieran demuestra lo punitivo que está siendo Biden conmigo.

También me niego a darles un reloj que me regaló una viuda del 11 de septiembre y que significa mucho para mí y para ella”, indicó el abogado neoyorquino en una entrevista concedida al diario The New York Post.

A pesar de lo complicado que luce su situación legal, el objetivo de Giuliani es aguardar hasta enero para apelar su sanción, pues confía en que Donald Trump gane las elecciones y así desestimar su caso para no pagar ni un solo dólar.

Mientras tanto, acaba de publicar su nuevo libro, titulado “La familia criminal Biden: un plan para su procesamiento”.

