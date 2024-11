Ramos Rizo denunció un tema personal en el despojo al “Cantante” Guerrero

El exsilbante Felipe Ramos Rizo mundialista en Corea del Sur y Japón 2002 y actual analista de la cadena ESPN denunció en charla con La Opinión, que en el tema del despojo del gafete FIFA al árbitro Fernando Guerrero no es por falta de capacidad, sino por una revancha personal del instructor arbitral chileno Enrique Osses.

“Por problemas personales sí sería una injusticia que le quiten el gafete FIFA a Fernando Guerrero. Sí, porque si no estás de acuerdo en lo que está diciendo en una charla de la Comisión de Árbitros, porque fue en una charla donde dijo que no estaba de acuerdo y a partir de ahí lo agarraron y fue amenazado”.

Santander en la lista de árbitros FIFA con dos pruebas físicas reprobadas, el cantante le quitan el gafete porque Osses y Benito tiene problemas personales con el. Por eso el arbitraje Mexicano no mejora, los compromisos personales valen más que la capacidad de los árbitros. pic.twitter.com/0dbQ0kpFNc — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) October 31, 2024 https://platform.twitter.com/widgets.js

“Sé que fue amenazado por Osses (Enrique), quien le dijo que le quedaban cuatro años y que mientras él estuviera nunca más iba a arbitral una final y tampoco ir a una Copa del Mundo. Esa fue la amenaza, ¿entonces como quieren que un árbitro de resultados, si de antemano lo están amenazando.

En este mismo tema se le consultó a Ramos Rizo porque el presidente de la Comisión de Árbitros, Armando Archundia no defendió al silbante Fernando Guerrero en este tema y al respecto dijo que: “La verdad es que llegué a la conclusión de que ambos son unos cuida chambas”

“Ellos solo ven por su dinero, nada más y cada quien ve por su grupo, no es posible que el ahijado de Armando Archundia, siendo un novato tenga mucho más partidos que varios árbitros internacionales. Eso es una falta de respeto”.

En el mismo tenor también se le pidió su opinión respecto a las versiones que aseguran que los favores personales que ha realizado otro gafete FIFA como Luis Enrique Santander, son el vehículo para seguir como silbante internacional y ser programado en partidos de la Liga MX.

“Lo de Santander es otra cosa, son favores personales y lo que tiene que hacer Osses es pagarle con partidos y argumentar que pobre muchacho, vamos a seguirle dando y le da el gafete de FIFA dos veces reprobando las pruebas. Eso es una falta de respeto para todos los árbitros. Hay una inconformidad total en los árbitros por lo que están haciendo con Santander y con Guerrero”.

El chileno Enrique Osses no es necesario en el arbitraje de México

Respecto a la presencia del chileno Enrique Osses como instructor desde hace cuatro años en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Felipe Ramos Rizo expuso que: “No es necesario aquí. Tiene cuatro años y este señor ha hundido al arbitraje, le ha quitado el estilo al arbitraje mexicano, cuando antes se tenía un estilo, tenía jerarquía, pero hoy ya no tienen respeto, ya no tienen jerarquía, no tienen personalidad”.

También añadió que: “Ese señor ha creado eso, la verdad que no se necesita para nada. Hoy está peleado con Archundia, imagínate, peleado con el presidente de la Comisión de Árbitros, tirándole por detrás, tirándole puñaladas. Ese no es un buen asesor”.

Ramos Rizo también sentenció que: “Pero no creas que vino por bueno, no, él llegó en un paquete y lo incrustaron en el arbitraje a fuerzas, entonces ahí está el tipo”.

Para finalizar urgió a que se tomen medidas para rescatar al arbitraje de México: “Urge rescatar al arbitraje, ya vieron que la parte administrativa tenía que cambiar, ahora vayan por lo más importante, por la instrucción y la capacitación”

“Es necesario hacer una limpia o un proyecto sólido, bien estructurado, con gente capaz, con gente de jerarquía que imponga a los demás árbitros, que cuando llegue un exárbitro de jerarquía a dar una charla, que de verdad impacte, pero por favor va Rojitas a dar una charla de capacitación. Pues no”, concluyó.

