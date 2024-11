Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de noviembre de 2024

Aries

Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Podría nacer una buena amistad con una persona que conocerás gracias a una amiga, al principio te va caer gorda pero después se convertían en una y mugre. Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo. Date la oportunidad de no quedarte con ganas de nada y de disfrutar la vida con todo lo bueno y lo malo. Ponte alerta a tus sueños pues te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender, aprende a sacarle provecho a todo. Ya no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas de comerte al mundo que ha eso viniste. Es momento de decirle adiós al pasado y de ver un poco más por ti antes que por las demás personas. Un gran amor está por aparecer, pero tendrás que ser muy inteligente para no asustarlo y alejarlo porque se te da mucho eso. Muchas oportunidades de cambios en tu carácter que van a ayudarte a quitar la pasividad y mediocridad que te caracterizaba.

Tauro

Se va presentar la oportunidad de emprender un negocio con una amistad que tenías mucho tiempo de no ver y podría resultar algo bastante positivo que deberás de aprovechar. No te dejes llevar por el qué dirán porque te va hacer cometer errores al despotricar con quien no deberías. En el amor no se ve un terreno muy bueno pues tu carácter es cada día más duro y eso en cierta medida aleja un poco a las personas. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner y tiene que ver con venta de alimentos. Se aproxima la visita de gente inesperada en fechas próximas, sino estás para decir a nadie ni hagas escándalo. Es probable que subas un poco de peso, deja la flojera un rato y ponte las pilas. Si tienes pareja los celos y desconfianza aparecerán debido a ciertos actos de tu pareja que dejarán ver que no ha sido sincero o sincera en toda la extensión de la palabra. Es probable que enfrentes una situación algo compleja en próximas fechas, la vida te pondrá en tu camino muchos obstáculos en los cuales mostrarás de qué estas hecho o hecha en realidad, bájale de crema a tus tacos y no trates de aparentar algo que no eres.

Géminis

Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Chismes en puerta por parte de familiares que van a salir a flote y con ellos se va venir una ola de declaraciones. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio pues te va a venir perfecto para resolver algunas deudas. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres y a no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales. Oportunidad de un viaje en el cual te la vas a pasar de lo mejor, tu disfruta que a eso vienes a este mundo. Sentirás necesidad de cambiar algo de tu vida que nomás no te deja más que dolores de cabeza, puede ser inclusive hasta la pareja o algo laboral. El pasado comenzará a agobiarte más que nunca pues personas retornan y quizás te den algunos problemas. Deja de mendigar atención, cariño y amor a personas que no están dispuestas a brindártelo. El día que aprendas a quererte y respetarte mucho más quizás ese día conozcas el verdadero amor propio y podrás darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida. Se cancela salida con amistades que tenías planeada desde hace algún tiempo, como siempre por falta de compromiso de ambas partes.

Cancer

No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. Ten cuidado con esperar algo que no va llegar porque te vas a quedar con las manos vacías. Si tienes pareja ten mucho cuidado con lo que saldrá de tu boca pues podrías ocasionar un pleito al traer situaciones de tu pasado que debieron de haber quedado a superadas. Se viene una salida con familia y amistades a una reunión en la cual van a salir muchos temas del pasado. Vienen días en las cales comenzará a mejorar la cuestión de los dineros, date ese gusto que tienes ya Dios proveerá. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Trata de cuidar un poco más tu alimentación porque en un futuro cercano se pueden presentar algunos problemas con ciertas enfermedades. No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

Leo

La llegada de nuevas personas a tu vida hará tus días más llevaderos pues están concretándose amistades que serán pa toda la vida, solo hay que alimentarlas como una plantita. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día. Se vienen cambios en tu estado de ánimo podrías andar algo triste y melancólico estos días. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, si con quien estás ya no te llena el tanque es momento de decir next. Ten cuidado con persona de piel blanca te podría meter en graves problema por confiar demasiado en él o ella. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares, disfruta a tu familia que es lo más grande que tienes. Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones solo hay que ponerte listo o lista.

Virgo

Mi querido Virgo este mes de noviembre date la oportunidad de agradecer a la vida y a Dios lo que has logrado a lo largo de este año tan complicado, no te permitas caer en errores que ya cometiste, despídete del pasado y comienza a vivir una vida encaminada a cuestiones que te llenen el alma y el corazón. Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la fregada. Oportunidad de cambio de casa o de vehículo, te va llegar un dinerito extra que deberás de aprovechar. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Tu carácter no te ayuda en nada, muchas veces a las personas les cuesta trabajo lidiar con alguien que no tiene pelos en la boca. Una decepción muy fuerte te hará valorarte mucho más, recuerda que todo pasa por algo y para algo. Amistad tuya se va separar después es de muchos años dentro de una relación. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida. No descuides tu cuerpo pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas cuidar tu alimentación y hacer alguna rutina de ejercicio.

Libra

Ese negocio que traes en mente podría resultar, estas en las mejores fechas para echarlo andar solo cuida tu cartera para que no vengan pérdidas económicas. Cuidado con caídas y perdidas de objetos pues estarán a la orden del día y podrías perder documentos importantes. No te permitas fracasar una vez más, ha llegado el momento de que te perdones tus errores del pasado y comiences a ver más por tu felicidad y tus necesidades antes de querer resolverles los problemas y la vida a otras personas. Se vienen cambios en tu forma de actuar con cierta persona y no es para menos te vas enterar de cómo se ha pasado de listo o lista contigo. Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Cuidado con cambios en la casa, hay una persona que entra mucho y deja su negatividad. No permitas que comentarios negativos te afecten el día así que toma las cosas de quien viene. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas sobre todo en el área laboral, porque por eso no avanzas, ya suelta todo eso que has venido cargando. Suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar para mejorar tus ingresos. Posibilidad de compras, ten cuidado con tus gastos porque después en diciembre te vas andar tronando los dedos. Una amistad se alejará de tu círculo de amistades, no te sientas mal y deja ir a quien no quiere quedarse ni seguir en tu vida. Amor del pasado se presenta en tus sueños y posiblemente dentro de poco se presenten en tu vida.

Escorpión

Cuida más tu alimentación pues podría estarse haciendo bolas el engrudo y subiendo mucho de peso. Te viene grandes acontecimientos a tu vida, entre ellos la entrada de dineros por parte de deudas o prestamos que hiciste en tu pasado. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación, dale vuelo al camasutra o al 69 lo que caiga el chiste es revivir la llama del amor. Vienen situaciones complicadas, pero nada difíciles de superar, eres perra y siempre sabrás salir adelante de cualquier situación que se presente. Días de reflexión y fin de semana lleno de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo. La vida te llenará de sorpresas este mes que viene pues una persona a quien quieres y amas mucho podría comenzar a sentir atracción por ti y tú vas a terminar en viviana enamorada.

Sagitario

Cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar. Es momento de enfocarte en tus sueños y metas y hacer a un lado eso que te genera conflictos y problemas existenciales. Mejoras en lo laboral y cambios en cuestión de puestos en este mes de noviembre. Momento de ver más por ti y dejarte de ridiculeces, tus actos son tu responsabilidad, de nadie más, si tu no los atiendes nadie más lo va a hacer por ti. Días en los que necesitarás dedicarte más a ti antes que otras personas. Cuida mucho tus palabras pues esta semana saldrán de tu boca con dolo y podrían ocasionar discusiones con seres queridos. Aprende a deslindarte de problemas que no te corresponden porque se te da mucho meter las manos al fuego par las demás personas. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Una infección en estos días. Amistad sufre accidente. Un mensaje o llamada te va a hacer tu semana, trata de realizar un gesto agradable pa esa persona, que se vea que hay interés de tu parte. No permitas que celos absurdos arruinen tu relación en caso de tener una porque solo va generar problemas y conflictos.

Capricornio

Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Si tienes una relación ten cuidado porque verás la verdadera cara de esa persona y podrías decepcionarte mucho de ella. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos acuerdes podrías perderlos. Oportunidad de comenzar a planear un viaje con familia o amistades, disfruta y agradece al universo quien eres y lo que quieres lograr. Es posible que sientas coraje por una persona que te ha estado incomodando la existencia en este tiempo, no te tomes las cosas tan apecho. En cuestiones de amor se ve un terreno confuso si bien es cierto que algunas veces te achicopalas por no concretar nada también es cierto que cuando tienes la oportunidad sales corriendo por miedo a que te lastimen, arriésgate y vive tu vida y lo demás que te valga. En la familia se vienen cambios bastante buenos, hay que cuidar los dineros para evitar problemas y sobre todo el área de la salud. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estado llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje.

Acuario

Podrías sufrir un engaño inesperado de una persona que es muy importante para ti, no te tomes las cosas tan a pecho y date la oportunidad de que el tiempo arregle dicha situación. Cuidado con dolores musculares los cuales estarán a la orden del día en próximas fechas. Un amor por una red social se aproxima en estas fechas pero debes ser muy inteligente porque podrías apostarle el corazón a alguien que no tiene nada que ofrecerte más que dolores de cabeza y traiciones. Días en los cuales tendrás que tomar decisiones sobre cierta persona, tienes un gran corazón y eres débil, por eso la mayoría de las veces te juegan el dedo en el hocico, ya no permitas eso. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo que estarán muy fuertes y podrías caer en la melancolía y la tristeza. Es probable que recibas noticias nada agradables de una persona y eso que te negabas a creer resultará cierto, vienen decepciones para ti. No es momento de caer en el juego de una persona que buscará sacar algo de provecho de ti o de tu familia. Ten cuidado con un chisme que se desatará de ti entre tus amistades, son muy doble cara. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.

Piscis

Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor que te andas cargando podrías herirlos. Vienen días en los cuales una amistad te buscará para pedirte el gran consejo, escúchala. Familiar te buscará pues tiene tiempo de no saber de ti y te ha pensado y recordado mucho. Cuida mucho la parte de tu autoestima pues la estarás exponiendo demasiado, no es momento para pasarla mal por nada ni nadie, vive la vida que es demasiado corta. Cambios importantes en tu economía, aprende a ser un poco más ahorrativo y hacer un guardadito porque vendrás necesidades importantes que atender al momento. No te dejes llevar por amores de una noche que podrían hacerte pasar un mal momento y solo aprovecharse de ti. Cuidado con caídas o accidentes, tus rodillas serán tu punto débil y deberás de cuidarlas más que nunca o a la larga podrías presentar ciertos problemas. Planearás un viaje y viene un cambio bastante bueno sentimentalmente hablando si estas soltero o soltera. Cambia tu estrategia en el área laboral si quieres mejorar o de lo contrario podrías estancarte en el área de los dineros. Cuídate de dos personas de tu círculo de amigos, te buscan solo por interés. Vienen días muy buenos en los cuales te vas a enfrentar a situaciones que te van a hacer reflexionar sobre hacia donde llevas tu vida.