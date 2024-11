Jennifer Lopez compartió su rutina de belleza durante las fiestas

Las fiestas navideñas se acercan, pero Jennifer Lopez está preparada afrontarlas. La cantante y actriz compartió su rutina de autocuidado durante esta época del año.

En una reciente entrevista con People, JLo explicó que siempre es muy disciplinada con su rutina de belleza y cuidado de la piel, incluso en la época de fiestas.

“No creo que haya una época más ocupada del año que las vacaciones, pero incluso durante una temporada festiva tan ajetreada, trato de mantener mi rutina constante”, dijo la cantante de “On The Floor”.

Seguir con su rutina de autocuidado también significa sacar tiempo para hacer ejercicio, momento para meditar para poder relajarse y recargas energías.

“Encontrar momentos para relajarme y recargar energías, ya sea a través de un poco de afirmación o un poco de meditación de respiración consciente durante un par de minutos en la mañana”, dijo.

Además del ejercicio y la meditación, JLo también trata de buscar tiempo para el ocio, para ver televisión. “Una vez que los niños se han ido a la cama, me digo: bueno, es mi momento. Me pongo la mascarilla. Miro The Great British Baking Show o lo que sea que estén dando”, contó.

JLo expresó su deseo por que lleguen las fiestas navideñas para disfrutar con su familia. “Fue un año muy intenso para mí y lo que más espero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia que vino de la Costa Este”, dijo.

“Las vacaciones son un momento muy especial para nosotros y siempre lo han sido desde que era niña. Y realmente espero con ansias esos momentos en los que puedo estar con mis hermanas y simplemente relajarme, divertirme y crear nuevos recuerdos”, agregó.

La actriz confesó que una de las cosas que más le gustan de la Navidad son las decoraciones y la comida. “Me encantan todas las decoraciones, el chocolate caliente, la música y la comida, y soy una de esas personas que realmente intenta hacer que mis hijos se sientan como en un cuento de hadas con todas esas cosas. Soy una fanática de las fiestas”, dijo.

Entre los propósitos e Año de Nuevo de JLo está superar sus límites creativos. “Me propongo superar mis límites creativamente y ver a dónde me lleva eso, ya sea a través de la actuación o la música o produciendo o expandiendo JLo Beauty. Quiero seguir desafiándome a mí misma para evolucionar y probar cosas nuevas, siendo al mismo tiempo fiel a mí misma y a quienes amo”, contó.

Seguir leyendo: