¿Por qué vinculan a Belinda en conflicto legal de Christian Nodal en Colombia?

Christian Nodal enfrenta un conflicto legal en Colombia; sin embargo, el cantante no está solo. Recientemente se supo que el problema también salpica a Belinda, ex del cantante.

Hace un par de semanas, se supo que Nodal había sido demandado por la productora colombiana Alive Productions por incumplimiento de contrato por cancelar un concierto en Medellín en 2022.

Al parecer, el cantante había firmado un contrato en el que se comprometía a hacer la devolución del dinero a sus fans y también a asumir los gastos por daños y prejuicios a las instalaciones si algo pasaba, que según la productora colombiana no ha hecho.

¿Qué tiene que ver Belinda en todo esto? Recientemente, el programa Ventaneando indicó que Alive Productions que, además de los trabajos que realizaron con el cantante, también se cumplieron varios de sus deseos como financiar una vacaciones de Nodal junto a la cantante en Colombia.

“De lo profesional, se empezaron a satisfacer favores o cumplir solicitudes de contenido personal. Un ejemplo de ello fue para finales de diciembre de 2021, la familia de Nodal, el artista y su expareja Belinda, decidieron pasarla en Cartagena. Todo fue organizado y costeado por la compañía”, contó un representante de Alive Productions.

La empresa productora de espectáculos señaló que siempre cumplieron los deseos de Nodal, aunque pudieran afectar sus presentaciones en la región.

“Viajes exprés, que ponen en riesgo los conciertos, pero que igual se satisfacían para tener complacido al artista”, dijo el representante, quien reveló que decidieron hacer pública la situación porque el cantante no atendió la demanda en su reciente visita a Bogotá con la familia Aguilar.

“El artista, como si nada, se presentó en la ciudad (…) como si no le interesara atender los compromisos legales, nos parece una deshonra a la justicia y una falta de respeto que no de frente o no nos dé la cara, cuando es lo mínimo que se puede hacer cuando nosotros confiamos en él”.

¿Por qué demandan a Nodal?

Christian Nodal enfrenta una demanda por 2.5 millones de dólares por cancelar un concierto en el estadio Atanasio Giradot de Medellín el 26 de marzo del 2022.

Según la productora del show, Nodal y su equipo firmaron un contrato en el que se comprometió a hacer la devolución del dinero a sus fans y también a asumir los gastos por daños y prejuicios a las instalaciones si algo pasaba.

Hace poco, los representantes legales de Nodal emitieron un comunicado en el que aseguran que el cantante hizo un pago de 827,550 dólares a Alive Productions entre marzo y abril de 2022, después de que se cancelara el espectáculo.

Seguir leyendo: