VIDEO: Christian Nodal y Ángela Aguilar son captados bailando y muy felices

Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron captados muy felices bailando durante la fiesta de la mamá del cantante, Cristy. La pareja es vista después de varias semanas en el ojo público, tras las declaraciones de Cazzu.

En el material audiovisual, compartido por la revista Caras, se observa como la pareja está saltando, mientras se abrazan. Aguilar se nota muy entusiasmada, al igual que su esposo.

Aguilar, de 21 años, tiene meses enfrentando fuertes críticas por su relación con el cantante ‘Adiós Amor’. La relación inició después de que Nodal terminara con Cazzu y madre de su hija, Inti.

De hecho, en unas declaraciones, Aguilar afirmó que no se dañó “ningún corazón” e insinuó que Cazzu sabía de la relación. Alegando que no había razón para desconfiar.

Días después, la argentina salió en su defensa e indicó que no sabía de lo que sucedía y que se enteró cuando todo apareció en las redes sociales y medios de comunicación.

La intérprete de ‘Visto a las 00:00’, expresó que ella sufrió mucho durante la separación y “que se rompió más de un corazón”.

Nodal defendió a su esposa en un en vivo en Instagram, manifestó que es una mujer increíble y que no volvería a hablar del tema. La lluvia de críticas abundó y los decidieron ignorar el hate hasta que Aguilar pidió respeto.

“Tengo 21 años”

Observando los señalamientos en su contra, Aguilar se defendió: “Me encanta que me acompañen en este viaje, pero, al final del día, soy humana y estoy aprendiendo a vivir con todo“.

Ese mensaje lo dejó cuando fue nombrada ‘Mujer del Año’, por la revista Glamour, a pesar de que los fans estaban en contra de esta distinción.

Añadió que solo es una joven de 21 años. “Me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser. A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida”.

La pareja se casó el 24 de septiembre en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Cuernavaca, Morelos, en México. La ceremonia fue íntima y solo asistieron familiares, sumado a amigos cercanos.

