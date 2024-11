Pepe Aguilar fue abucheado por cantar canción dedicada Christian Nodal

Parece que los fans de Pepe Aguilar no quieren escucharlo cantar “Cuídamela bien”. Así se lo demostraron al cantante mexicano al abuchearlo cuando iba a cantar el tema dedicado a Christian Nodal.

Recientemente se viralizó un video de un concierto del patriarca de la familia Aguilar en el que es abucheado por el público cuando está a punto de cantar la polémica canción, que al parecer está dedicada para su yerno.

En el video se ve al cantante conversar con el público y contarles un poco de la historia detrás del tema.

“Esta canción está dedicada a un momento de la vida que llegan a tener algunos seres humanos. Algunos humanos que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida, donde nuestros hijos se nos casan”, dice Pepe Aguilar.

Apenas el cantante pronunció estas palabras, el público comenzó a abuchearlo para hacerle saber que no quieren escuchar nada sobre la relación de su hija Ángela y Nodal.

Aunque el intérprete de “Por mujeres como tú” es conocido por no quedarse callado y ser muy frontal ante este tipo de situaciones, Aguilar optó por no reaccionar y limitarse a cantar “Cuídamela bien” pese a los abucheos.

En “Cuídamela bien”, tema compuesto por Juan Carlos Corral Félix, más conocido como el Kakalo, el cantante solicita a su yerno demostrar a los demás que su amor por su hija es puro, a través de estrofas como “Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón”.

¿Cómo reaccionó Christina Nodal al tema “Cuídamela bien”?

Tras el lanzamiento de “Cuídamela bien”, la periodista Flor Rubio contó en el programa Venga la Alegría que, al parecer, Pepe Aguilar le habría consultado la temática de la canción con Christian Nodal días antes de su estreno.

“Que le consultó sobre la canción ‘Cuídamela bien’, que en primer momento Christian Nodal como que se frikeó, pero que después lo conversaron, entendió y aceptó la canción”, detalló Rubio.

Al poco tiempo, Pepe Aguilar confirmó la historia durante una entrevista en el programa Despierta América. “Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’ y me dijo: ‘¿De qué me está hablando suegro?’. Ya que la escuchó, se quedó como pensando… y me dice: ‘Está buena, todavía no sé qué pensar’”, contó el cantante.

