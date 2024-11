Paraguay toma medida drástica de cara al partido con la Argentina de Messi

La Asociación Paraguaya de Fútbol anunció que para el encuentro de este jueves ante la Selección de Argentina encabezada por Lionel Messi se prohibirá a los aficionados que ingresen al estadio Defensores del Chaco de Asunción con camisetas del equipo rival o que sean alusivas a sus jugadores.

Con el objetivo de que la Selección de Paraguay reciba todo el apoyo en el encuentro ante la Albiceleste correspondiente a las eliminatorias sudamericanas las autoridades del fútbol guaraní tomaron esta medida que no es la primera vez que implementan.

“Ya advertimos y avisamos que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir”, aclaró Fernando Villasboa, gerente de licencias de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El directivo recalcó que esta misma medida se implementó el pasado 10 de septiembre cuando Paraguay recibió la visita de Brasil en un partido que terminó en una victoria por la mínima del combinado guaraní (1-0) gracias a un solitario gol de Diego Gómez. También ocurrió en el partido ante Venezuela (2-1).

En esta oportunidad la decisión de las autoridades del fútbol paraguayo coincide con la presencia de la actual campeona del mundo y su capitán, Lionel Messi, quien recibe muestras de cariño en los estadios que ha visitado a lo largo de estas eliminatorias sudamericanas.

“No es una cuestión en contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas, solamente que la localía para nosotros es muy importante”, destacó Villasboa descartando que sea una medida en contra del astro del fútbol mundial.

Gustavo Velázquez (c), jugador de la Selección de Paraguay participa en un entrenamiento este lunes en el Centro de Alto Rendimiento en Ypané. Crédito: Juan Pablo Pino | EFE

Los aficionados que deseen utilizar camisetas de la Selección de Argentina o de cualquier otro equipo que no sea Paraguay tendrán que adquirir una de las 1,700 entradas que están disponibles para la fanaticada visitante que tendrá su espacio delimitado en el Defensores del Chaco.

De acuerdo con las autoridades del fútbol paraguayo esta medida se seguirá implementando sin importa el rival que se enfrenten tomando en cuenta que después del partido contra Argentina los próximos en visitar Asunción serán Chile y Colombia el próximo año.

La Selección de Paraguay pasa por un buen momento en la actualidad con cuatro partidos sin conocer la derrota en las eliminatorias (dos victorias y dos empates) con lo que se ubica en el sexto puesto de la clasificación después de haberse jugado las primeras 10 fechas.

