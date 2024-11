Aumentan los reportes de OVNIs: Pentágono registró más de 700

La oficina del Pentágono que investiga los informes de fenómenos anómalos no identificados (UAP, el término que el gobierno usa para referirse a los ovnis) recibió el año pasado 21 informes que contienen datos suficientes para que la comunidad de inteligencia continúe investigando activamente, pero no halló evidencia de actividad extraterrestre.

En total, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) recibió 757 informes de UAP entre el 1 de mayo de 2023 y el 1 de junio de 2024.

De los 757 recibidos, 485 ocurrieron durante ese período de tiempo, mientras que 272 ocurrieron fuera del período del informe pero no se incluyeron en el informe anterior.

La mayoría de los informes que recibió la oficina describían orbes, luces, cilindros, pero aproximadamente el 4% caía en la categoría de “otros” e incluía descripciones únicas como “bola de fuego verde”, “una medusa con luces intermitentes [multicolores]” o un “cohete plateado de aproximadamente seis pies de largo” y no estaban necesariamente entre los 21 que la comunidad de inteligencia seguirá investigando activamente.

“Ciertamente hay anomalías, pero no hemos podido establecer el vínculo con lo extraterrestre”, dijo Jon Kosloski, director de AARO.

Kosloski dijo que el aumento de casos se debe a una mayor participación y denuncia, no necesariamente a una mayor actividad de UAP.

AARO actualizará periódicamente el sitio web con sus actividades y hallazgos más recientes. Crédito: AARO | Cortesía

La oficina resolvió 49 de los casos identificando el objeto como varios tipos de globos, pájaros o drones, y espera resolver otros 243 identificándolos también como uno de esos objetos.

Otros 444 no tenían suficientes datos para seguir investigando, por lo que la oficina consultará su archivo activo para ver si se pueden encontrar otros datos.

Veintiuno de los reportes merecen un análisis más profundo, y estos casos Kosloski los encontró interesantes porque corresponden a las formas típicas sobre las que la oficina recibe informes, como orbes, triángulos y cilindros, y al menos “uno de esos casos ha estado sucediendo durante un período prolongado de tiempo”.

Kosloski reconoció que, aunque los investigadores no han identificado ninguno de los casos como tecnologías innovadoras, la oficina no puede descartarlo.

“Estamos abiertos a esa explicación, pero no estamos atribuyéndola a una tecnología de vanguardia”, dijo Kosloski. “Una mente abierta funciona en ambos sentidos. Así que si no entendemos lo que es, no podemos decir que es o no es una tecnología de vanguardia”.

La AARO espera publicar pronto el segundo volumen de la Participación del gobierno de EE.UU. en Fenómenos Anómalos No Identificados, en el que se detallan los esfuerzos de investigación del gobierno desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024. El primer volumen publicado a principios de este año analizaba los esfuerzos realizados desde 1945 hasta 2023.

