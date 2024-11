El actor Dave Coulier revela que fue diagnosticado con cáncer

El actor estadounidense Dave Coulier reveló que padece Linfoma No Hodgkin, una forma agresiva de cáncer. Hasta ahora se ha sometido a seis tratamientos de quimioterapia y se mantiene optimista.

Coulier, de 65 años, contó a la revista People que todo comenzó en octubre, cuando una infección en sus vías respiratorias se complicó, causando que los ganglios linfáticos se inflamaran. Tras someterse a exámenes, recibió el diagnóstico.

“Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes Linfoma No Hodgkin, se llama célula B y es muy agresivo”, dijo Dave. “Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Ha sido un viaje realmente rápido, como una montaña rusa”.

Afortunadamente, una de las pruebas que Dave se realizó resultó negativa en cuanto a que el cáncer se haya extendido a su médula ósea. Tan sólo dos semanas después del diagnóstico él comenzó con las quimioterapias. Dijo que tiene tanto días buenos somo días malos: “Mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo al 90 por ciento”.

Dave Coulier se hizo famoso por su papel de “Joey Gladstone” en la serie de televisión “Full House”, que se transmitió en Estados Unidos de 1987 a 1995 y en la que compartió créditos con John Stamos, Bob Saget y Lori Loughlin. También participó en la secuela, “Fuller House”, de 2016 a 2020. El actor recomendó a la gente realizarse pruebas de rutina, o ante cualquier síntoma: “Cuídense, porque hay mucho por qué vivir. Y si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía, un examen de los senos o una colonoscopía, realmente puede hacer un gran cambio en su vida”.

