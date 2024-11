Raquel Bigorra descarta una reconciliación con Daniel Bisogno

Hace cinco años la amistad entre Raquel Bigorra y Daniel Bisogno terminó, pues supuestamente la cubana habría vendido información que provocó el divorcio del conductor. Ahora ella fue cuestionada sobre la difícil situación por la que pasa Daniel tras el trasplante de hígado al que se sometió, y aunque le deseó una pronta recuperación, descarta totalmente que haya una reconciliación entre ellos.

Entrevistada antes de un evento de la Asociación Nacional de Actores, Bigorra, de 50 años, dijo: “Yo no le deseo mal, al contrario, que salga adelante. Estoy enterada de todo. No tengo ningún tipo de relación, ni siquiera amigos comunes. Yo corté por lo sano todo. Ya pasó el tiempo. Y mira, si yo pasé lo de la menopausia y estaba que no podía dormir, no me imagino él lo que ha pasado. Le deseo que recupere la salud, que esté al cien, que regrese a trabajar, que sé que le gusta muchísimo, que pueda estar con su familia, con su hija. Es lo que le deseo”.

Lo que Raquel ve imposible a estas alturas es un acercamiento con el conductor: “El tema de la reconciliación, no, porque yo no me quedé con nada por decir. Lo que pasó, pasó. Yo me voy tranquila. No vamos por la vida así tampoco ¿sabes? Si te pones a sacar cuentas, nunca acabas”.

La actriz y cantante recalcó que, en lo que a ella se refiere, siempre dio todo en esa amistad. “Mi familia y yo somos unas personas que cuando nos entregamos nos quedamos cortos; nos entregamos a manos llenas. Entonces, hasta donde llegó, yo me quedé sin nada por dentro. No me faltó una palabra, no me faltó un gesto. Yo creo que las cosas como están: ellos en su casa, nosotros en la mía. ¿Y qué le deseo? Obviamente que salga adelante. Y cuando lo he visto en algún medio, en algo, siempre le digo a mi esposo: “Ay, ojalá que salga adelante’. ¿Por qué? Porque hubo un cariño, y tú no le vas a desear algo malo a alguien, al contrario”.

Una persona con la que Raquel Bigorra no quiere encontrarse es con Alejandro Bisogno, hermano de Daniel. “Yo no quisiera tener ningún tipo de comunicación especialmente con él. Porque cuando pasó todo lo que pasó él puso unos tweets muy desafortunados, cosas muy feas que a mí hasta en su momento me llegaron a doler. Porque yo dije: ‘Ese muchacho estaba en mi casa’. Esas cosas no se me olvidan”.

Sobre los rumores acerca de que Raquel practica la santería, ella de manera muy directa comentó: “Me han achacado muchísimo que hago la brujería. Imagínate, yo creo en mí, creo en mis ancestros, creo en mis virgencitas, creo en Dios, creo en mi familia, y ahí es donde yo me refugio, ahí es donde yo me hago fuerte. A los demás los respeto muchísimo, pero no es algo que yo haría ni que yo ocupo. Y mira que por mi casa pasa cualquiera, muchísima gente. Es una religión que yo no profeso, no por malo, no me parece que sea malo”.

¿Cómo sigue Daniel Bisogno?

El 11 de noviembre Alex Bisogno informó que su hermano salió del hospital y ya se encuentra en su casa. Debe de extremar precauciones y desea regresar cuanto antes a trabajar en el programa “Ventaneando”: “Está con casi nada de anticuerpos, y finalmente eso trae otras consecuencias, como cualquier bacteria…puede ser muy peligroso”. Agregó que Paty Chapoy (titular de ese programa) y la empresa TV Azteca han cubierto parte de los gastos de hospitalización del conductor.

