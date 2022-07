Raquel Bigorra se quiebra al hablar sobre Fernando del Solar: “Su muerte me tomó por sorpresa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La noticia del fallecimiento del conductor Fernando del Solar tomó por sorpresa al público y decenas de personalidades del mundo del entretenimiento. Tal fue el caso de la presentadora Raquel Bigorra, quien entre lágrimas habló sobre la amistad que entabló con el famoso de origen argentino.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la cubana se sinceró sobre el momento en el que recibió la noticia de su fallecimiento, así como los mejores momentos que vivió junto a su compañero y amigo.

Bigorra se dijo atónita por la noticia, pues ella juró que Fernando del Solar “había librado la batalla” contra el cáncer. Sin embargo, la historia sería otra.

“Me tocó verlo luchar… más allá de la enfermedad, que sí me tocó verla, pasarla duro, lo recuerdo con esa sonrisa y con esa alegría y galanura era un hombre tan guapo y trabajar con él era un regalo, la verdad que sí”, agregó.

Raquel Bigorra rompe en llanto tras la muerte de Fernando del Solar

Durante su relato, Bigorra recordó la ocasión en la que el famoso viajó a Cuba en busca de un tratamiento para su enfermedad. También, le hizo el favor de llevarle algunos objetos a su familia.

En este recuerdo, la conductora no pudo evitar derramar lágrimas, pues el diagnóstico que le dieron los médicos estuvo muy alejado de lo que esperaban.

“El médico me dijo que ya me fuera mandando a hacer el traje, me dice, que ya tengo los días contados ¡tú crees? Fui hasta Cuba para que me digas eso y yo le decía: Fernando no le hagas caso al médico cubano, qué va a saber, tú vas a vivir muchos años“, explicó.

