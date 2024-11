Sydney Sweeney dice que perdió proyectos por el retraso de la serie “Euphoria”

Sydney Sweeney obtuvo fama mundial gracias a la serie de televisión “Euphoria”, cuya tercera temporada es muy esperada por los fans. Pero debido a los retrasos de la producción ella tuvo que rechazar varios proyectos en cine.

En entrevista con Just Jared la actriz de 27 años habló al respecto: “Definitivamente hubo algunos proyectos que tuve que dejar de lado, porque se suponía que iba a regresar a “Euphoria”. Pero como ahora estoy produciendo, pude decir: ‘¿Sabes qué? Voy a poner algunos de mis propios proyectos en la pizarra’. Así fue como surgió (la película) “Anyone But You”. Se suponía que “Euphoria” comenzaría a grabarse y yo tenía otra película que debía hacer, pero no pudimos obtener el visto bueno, y después de unas semanas me di cuenta de que no iba a suceder”.

Afortunadamente “Anyone But You” fue un éxito y ha colocado a Sweeney como una de las actrices juveniles más populares. Ella está lista para volver a compartir créditos con Zendaya, Colman Domingo, Hunter Schafer y Jacob Elordi en “Euphoria”. “Es mi trabajo. Tengo que convertirme en mi personaje. Especialmente con la serie: Cassie es un personaje muy profundo y significativo para mí…Es el personaje más largo que he tenido en mi vida. Siento que ella siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, así que sé que podré participar de inmediato”.

Sydney tiene ya más de 22 millones de seguidores en Instagram, y el mes pasado fue nombrada una de las mujeres del año por la revista Glamour, además de que aparece en la portada del más reciente número de Vanity Fair, dedicado a personalidades de Hollywood. Una foto en blanco y negro de la actriz que la muestra usando botas de montar ha obtenido más de 2 millones de likes.

En su entrevista con Vanity Fair, Sweeney habló acerca de la polémica que se generó este año, cuando la productora Carol Baum dijo que la actriz no es bonita y no puede actuar, además de que calificó a la película “Anyone But You” como “invisible”. Sydney dijo: “Es muy desalentador ver a mujeres criticar a otras, especialmente cuando mujeres que tienen éxito en otras áreas de su industria ven talentos más jóvenes trabajando muy duro, con la esperanza de lograr cualquier sueño que puedan tener, y luego tratando de criticar y desacreditar cualquier trabajo que han hecho. Toda esta industria, toda la gente habla sobre ‘Mujeres empoderando a otras mujeres’. Nada de eso está sucediendo. Todo esto es falso y una fachada para toda la otra m***** que dicen a espaldas de todos”.

