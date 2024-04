Sydney Sweeney luce su figura al bailar en la playa “La Bamba”

Sydney Sweeney es una de las actrices jóvenes más populares actualmente, e hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar fotografías y un video de sus recientes vacaciones en México. El mensaje que escribió junto a su post fue: “Buenos tiempos y líneas de bronceado”.

En la colección de imágenes destaca el clip que la muestra en la playa, luciendo su figura y bailando muy feliz, mientras un mariachi interpreta el clásico “La Bamba”. Su perro Tank también posó en la arena, ataviado con un sombrero.

Hace algunos días Sydney fue duramente criticada por la productora Carol Baum. Ésta dijo en una plática con Janet Maslin que “Anyone But You” -una de las recientes películas de la actriz- no había sido de su agrado, y agregó: “Le dije a mi clase: ‘Explíquenme acerca de esta chica’. No es bonita, no sabe actuar. ¿Por qué es tan buena?’ Nadie tuvo una respuesta”.

Poco después un representante de Sydney emitió un comunicado que fue difundido por la revista People, y que dice: “Qué triste que una mujer en posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer. “Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus estudiantes, es vergonzoso. Desacreditar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”.

Finalmente, el sitio TMZ informó que Carol se arrepentía de esas declaraciones. “Ella desearía no haber hecho nunca sus comentarios, y humillar así a una actriz en público generalmente no es su estilo”. Sydney se ha tomado las cosas con calma; ella ahora se encuentra en Hawai, y compartió a sus seguidores otra serie de fotografías en las que aparece bajo los intensos rayos del sol, luciendo espectacular con un sostén negro y un conjunto de chamarra y shorts de jean.

