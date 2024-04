“No es bonita y no sabe actuar”, las criticas de una productora a Sydney Sweeney

Sydney Sweeney fue blanco de comentarios negativos sobre su apariencia y su forma de actuar. Recientemente, la actriz fue duramente criticada por la productora Carol Baum, quien dijo que no era bonita y no sabía actuar.

De acuerdo con el Daily Mail, Baum hizo los comentarios sobre Sweeney en una conversación con la crítica de cine del New York Times Janet Maslin durante un evento la semana pasa en el Centro Jacob Burns en Pleasantville, Nueva York.

“Hay una actriz que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. No entiendo. Estaba viendo en el avión la película de Sydney Sweeney porque quería verla”, dijo la productora en referencia a Anyone but You.

“Quería saber quién es ella y por qué todo el mundo habla de ella. Vi esta película que no se puede ver; lo siento por las personas que aman esta… comedia romántica en la que se odian unos a otros”, agregó.

Baum contó que les dijo a sus estudiantes Sydney Sweeney no era bonita ni que no tenía talento. “Le dije a mi clase: ‘Explíquenme esta chica. No es bonita, no puede actuar. ¿Por qué es tan atractiva?’ Nadie tenía una respuesta”, indicó.

Los comentarios de Baum llegaron a oídos de Sweeney, quien respondió a las críticas de la productora. “Qué triste que una mujer en posición de compartir sus conocimientos y experiencia decida atacar a otra mujer”, dijo un representante de Sweeney a Entertainment Weekly.

“Si eso es lo que ha aprendido durante sus décadas en la industria y cree que es apropiado enseñarlo a sus alumnos, es vergonzoso. Menospreciar injustamente a una colega productora dice mucho sobre el carácter de la señora Baum”, lamentó la actriz.

Sydney Sweeney no actuará junto a Johnny Depp

Recientemente, Sydney Sweeney desmintió los rumores que aseguraban que trabajaría junto a Johnny Depp en un nuevo proyecto.

De acuerdo con Entertainment Weekly, los rumores comenzaron porque el crítico Jeff Sneider escribió en su boletín que Sweeney y Depp actuarían juntos en la película Day Drinker de Marc Webb.

La semana pasada, tras los rumores, la actriz parece que reaccionó a los comentarios sobre su supuesta participación en un proyecto junto a Depp.

“De todos modos, me desperté con rumores, ¡ve a ver @ImmaculateMovie en los cines este fin de semana!”, escribió en su cuenta de X, donde invitó a ver su nueva película de terror.

Asimismo, un representante de Sweeney confirmó a Entertainment Weekly que la actriz no está involucrada en Day Drinker.

Ambientada en España, Portugal y Francia, Day Drinker se centra en un camarero afligido que conoce a un “extraño enigmático” y explora temas de “amor, amistad y venganza”.

