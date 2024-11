Honduras sabe que debe tener “cabeza fría” ante México en Toluca

En la Selección de Honduras están conscientes de la necesidad que hay en México de cara al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf por lo que tienen claro que deben afrontar con “cabeza fría” el duelo de este martes en Toluca.

El capitán del combinado catracho, Denil Maldonado, habló sobre lo que espera sea el encuentro contra El Tri que viene de caer por un claro 2-0 en la ida y está obligado a buscar una remontada, una situación para la que están preparados en el conjunto centroamericano.

“Debemos tener la cabeza fría y saber que este resultado nos favorece, pero tenemos que ir a termina el trabajo allá y al final creo que tenemos que estar tranquilos”, reconoció el defensor central que confía en poder mantener la ventaja conseguida en el primer encuentro de la serie ante los aztecas.

El hondureño Denil Maldonado disputa una pelota con el central mexicano César Montes durante el encuentro entre ambas selecciones el pasado jueves en San Pedro Sula. Crédito: Moises Castillo | AP

La Selección de Honduras tomó ventaja el pasado jueves al imponerse con un claro 2-0 ante México en el Estadio General Francisco Morazán gracias a un doblete de Luis Palma. Una situación similar a la ocurrida en la pasada edición de la Liga de Naciones de la Concacaf que El Tri pudo revertir en la vuelta.

“Hay que ser inteligentes en todos los aspectos, saber que ellos van a entrar con otra actitud sabiendo que están 2-0 abajo, pero es ahí donde entra la inteligencia y la capacidad de jugar estos partidos”, destacó el defensor hondureño de 26 años.

Los hondureños no quieren que ocurra lo mismo que pasó la última vez que se midieron ante los mexicanos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en la que después de ganar la ida 2-0 cayeron en la vuelta por idéntico resultado y terminaron cediendo en los penales.

El delantero mexicano Raúl Jiménez ante la marca de los hondureños Denil Maldonado y Edwin Rodríguez durante el encuentro del jueves en San Pedro Sula. Crédito: Moises Castillo | AP

En relación al tema de la altura para el encuentro de vuelta que se llevará a cabo este martes en el estadio Nemesio Díaz de Toluca, Denil Maldonado consideró que es un factor que podría no ser tan determinante para los mexicanos y que más bien podría afectarles a ambas selecciones.

“Si nos ponemos hablar del tema de la altura, será tema para los dos, sino me equivoco solo Alexis Vega juega en Toluca. Se puede decir que son mexicanos, pero no están acostumbrados a la altura y será un factor donde hay que trabajar sabiendo que puede afectar un poco”, destacó el defensor.

Tanto Honduras como México buscan su boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Las otras series de los cuartos de final la están definiendo: Estados Unidos vs. Jamaica (1-0), Costa Rica vs. Panamá (0-1) y Surinam vs. Canadá (0-1).

