Madonna podría relatar su vida en una serie de televisión y no en una película

Debido a su gira mundial Madonna interrumpió los planes para dirigir una película sobre su vida, y ahora expuso en un post de Instagram que ha tenido discusiones con productores, por lo que preguntó a sus fans si consideran más conveniente una serie de televisión en vez de un filme.

La cantante publicó una serie de fotografías que la muestran con amigos y en un restaurante, pero también escribió un largo mensaje: “Después de luchar durante días en Los Ángeles, escuchando a productores y agentes decirme por qué no podría hacer mi película (¡¡¡he estado trabajando en eso durante 4 años !!!)…Me di cuenta de que todo en mi vida va a ser desafiado. No hay viajes fáciles para mí. Supongo que debería estar agradecida. Me obliga a pensar fuera de lo común. No tuve una vida normal. No puedo hacer esto de la manera normal”.

La reina del pop comentó que a pesar de esos desacuerdos, seguirá con el plan de contar su vida. “No podemos encogernos y hacernos más pequeños. Si deseas algo con todas tus fuerzas en la vida, todo el universo conspirará para ayudarte a conseguirlo. ¿Debería convertir la historia de mi vida en una serie o un largometraje? 🤷🏼‍♀️ ¡¡Piensa antes de responder!!”

La gira Celebration terminó en mayo de este año; poco tiempo después la cantante dio a conocer que el título de la película es “Who’s That Girl”, y que la actriz Julia Garner (quien se presentó en uno de los conciertos del tour) tendrá el papel protagónico.

La propia Madonna escribió el guión del filme, que describe sus inicios en Bay City, Michigan, su interés por el baile y su éxito como cantante a nivel mundial, además de sus múltiples romances. Hace unos meses ella comentó que la película (o ahora posible serie) mostrará su lucha como artista “tratando de sobrevivir como mujer en un mundo de hombres”, a través de un viaje “feliz, triste, loco, bueno, malo y feo”.

