Las impresiones del “Vasco” luego de la goleada de El Tri

En el Estadio Nemesio Díez, la selección mexicana logró una cómoda remontada por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El Tri humilló 4-0 a Honduras y superó a su rival en el global por 4-2. Javier Aguirre habló tras la contundente victoria.

Al “Vasco” se le había criticado mucho su influencia sobre los jugadores en el proceso. De hecho, Miguel Herrera pedía el cambio en el banquillo mexicano. Luego de la derrota 2-0 en Honduras, Javier Aguirre realizó múltiples cambios y logró la victoria de local.

Javier Aguirre cambio por completo su planteamiento inicial. De hecho, solo dos jugadores repitieron en el once inicial en el duelo que se desarrolló en México. Los únicos sobrevivientes de aquella opaca derrota en Honduras fueron Edson Álvarez y César Montes.

“Mi trabajo no es callar bocas, realmente mi trabajo es intentar que el equipo juegue mejor, no me detengo en cosas que no puedo controlar. No vine aquí a caer bien. La crítica la entiendo, recibo y la proceso. No me influye. El peso de encima lo dices tú, pero no me presiona… pienso que Honduras siempre se nos ha complicado, yo mismo lo he vivido, Honduras, Costa Rica, El Salvador”, dijo Aguirre tras el partido.

Del mismo modo, el “Vasco” ya comenzó a realizar algunas sugerencias de cara al futuro de la selección mexicana. Javier Aguirre quiere partidos amistosos más exigentes y esto se lo habría manifestado a Dulio Davino, director de selecciones nacionales masculinas.

“Le estoy pidiendo a Dulio (Davino), que me consiga partidos fuera, para someterlos a presión extra, sujetos a un ambiente distinto, sé que hoy es en México, necesito probarlos no sólo con la pelota, sino fuera y su conducta”.

Aguirre reconoce sus errores

En el duelo anterior desarrollado en Honduras, una de las imágenes más resaltantes del partido fue la que protagonizó Javier Aguirre con un corte en su cabeza. El estratega mexicano fue impactado por un objeto lanzado por los aficionados locales.

No obstante, el “Vasco” también habría incitado a los aficionados locales durante el encuentro. Aunque no es justificación, Javier Aguirre reconoce su error en el partido de ida por la Liga de Naciones.

“Si, he perdido la cabeza y lo reconozco… como jugador y como entrenador era inestable, me desconozco y me da vergüenza, soy autocrítico, nunca he promovido un gesto, una animadversión, tu mencionas a la prensa, es algo que no controlo, lo que puedo controlar son las acciones de mis jugadores, les pido que sean respetuosos”, agregó.

