Cynthia Klitbo destapa que le vaciaron sus cuentas bancarias en EE. UU.

Cynthia Klitbo, actriz que ha dado vida a icónicos personajes dentro de la pantalla chica, confesó estar viviendo una de las etapas más difíciles de su vida en el ámbito económico. Además de vivir una crisis debido a la falta de trabajo, confesó haber sido víctima de una estafa que la dejó con las cuentas de banco vacías.

La famosa de 57 años recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores los momentos agridulces que ha vivido durante las últimas semanas.

En una nota amigable, Klitbo contó que, recientemente, realizó una audición para poder ingresar a una prestigiosa universidad en Estados Unidos y cumplir su sueño dentro de la actuación. Sin embargo, esta alegría ha venido acompañada de preocupación, pues de acuerdo con lo dicho por Klitbo, la joven aspira a obtener una beca del 75 por ciento debido a la crisis económica que están viviendo.

“Yo confío en que Dios va a hacer que todo llegue a tiempo para que Elisa pueda tener ya su social y con eso le dan el 75 por ciento de beca en cualquier escuela donde la acepten, ella está medio sacada de onda“, contó la histrionisa.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, sus problemas para poder solventar la educación de su hija, que tendría un costo aproximado de $75,000 dólares al año, se ha visto mermada por una estafa cibernética.

“Ha estado muy dura la situación, porque aparte la tarada… soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros en Estados Unidos“, contó conmovida la famosa a tal punto que no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

“No importa, los bienes son par solucionar los males, yo nunca uso mis joyas, entonces el lunes tengo una cita, porque ha estado duro este parón que hemos tenido esperando producciones“, continuó.

Para finalizar, la reconocida villana de telenovelas indicó que tiene fe en que esta mala racha pasará y ya cuenta con un plan de acción en caso de continuar sin labores: “¡Ay, no tienen idea cómo me siento! He pasado muchas noches en vela, pero afortunadamente siempre ahorré en tabiques entonces llegó el momento de vender uno de ellos y si no llega a tiempo la residencia, pues para eso los compré, para mi hija y ella ha respondido tan bien que este mismo lunes se pone a la venta el departamento de aquí“, destapó.