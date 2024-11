En Universal Studios Hollywood ya se siente el sabor de la navidad

A partir del 29 de noviembre hasta el lunes 6 de enero de 2025, todo los visitantes podrán experimentar la magia de la temporada con Super Nintendo en Universal Studios Hollywood , que presenta una celebración navideña completamente nueva, mientras al mismo tiempo todos los visitantes también disfrutan de tradiciones familiares como “Grinchmas” y “Christmas in The Wizarding World of Harry Potter”.

Universal Studios Hollywood con sabor a “Wicked”

Pero así como el parque se viste de Navidad, también en el mismo ya se pueden saborear los distintos aromas y platillos que acompañan estas fechas. Por ejemplo, en el “Toadstool Cafe”, ubicado dentro de Super Nintendo World, también hay un menú dulce, con una delicia navideña completamente nueva como complemento a sus populares platillos.

La magia de la navidad llega a Universal Studios Hollywood y hoy incluirá a Super Nintendo World

Así también, el espíritu de Who-lidays brillará intensamente en esta temporada de “Grinchmas” con una variedad de divertidos favoritos navideños, incluido un Grinch Spirit Jersey “Always Naughty” y un “¡Dashing Through the Nope!” camiseta de corte cuadrado para mujer junto con alfileres, llaveros, mantas, decoración del hogar y otras prendas.

No te pierdas la navidad en Universal Studios Hollywood y si es de tu interés recuerda que siempre tienes la opción de adquirir el pase anual o de temporada con un ahorro de hasta $50 desde ahora hasta el 23 de abril de 2025, al comprar en línea.

Visite UniversalStudiosHollywood.com para obtener más detalles.

