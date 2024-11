¿Qué tipo de contenido publica Guaynaa en Onlyfans?

Hace un par de meses, Guaynaa sorprendió al revelar que incursionaría en Onlyfans. El anuncio generó mucha expectación entre los seguidores del cantante puertorriqueño, quienes estaban ansiosos por saber qué tipo de contenido publicaría.

Desde que hizo el anuncio el cantante no había compartido detalles sobre el tipo de contenido que publicaría en su cuenta de Onlyfans, hasta ahora que reveló algunas cosas.

En una reciente entrevista con LOS40, Guaynaa reveló que decidió abrir una cuenta en Onlyfans como una extensión creativa que complementa su música.

“Sentí que había una línea coherente entre lo que ofrezco musicalmente y lo que puedo ofrecer en una página de OnlyFans”, comentó Guaynaa, quien aclaró que no publica contenido explicito en su cuenta.

“No estoy publicando desnudos. Si lo hiciera, habría llegado aquí en helicóptero”, aseguró.

El puertorriqueño reflexionó sobre el uso de este tipo de plataformas y cómo pueden ser usadas como herramientas para empoderar a las personas.

“Es genial que la gente sienta que tiene la autoridad y la confianza para mostrar su cuerpo”, expresó. “En 20 años miraré mi OnlyFans y diré: ‘¡Qué movimiento, qué cuerpo tenía!’”, agregó con humor.

Guaynaa aseguró que, aunque disfrutar tener una cuenta de Onlyfans, no dejará de hacer música.

“El mundo me conoció como artista, y la credibilidad uno la sigue construyendo y demostrando con su talento. Me parece positivo mostrar, por un lado el contenido que comparto en OF, y por otro seguir trabajando en mi música más duro que nunca”, indicó el cantante en otra entrevista con la revista Shangay.

En agosto, Guaynaa anunció que abriría una cuenta de Onlyfans con una publicación de una foto en ropa interior. “Bienvenidos a mi mundo 🩵 Link en mi bio…”, escribió el cantante de “Rebota”.

En ese momento, el reguetonero también borró o archivó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

