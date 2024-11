Kanye West es acusado de presunta agresión sexual por una modelo

El rapero Kanye West ha obtenido una nueva demanda, esta vez interpuesta por la modelo Jenn An, quien lo acusa de presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en 2010, en el Hotel Chelsea de Nueva York.

Kanye West llega a un acuerdo con la compañía Adidas

El documento (que dio a conocer el sitio Page Six) expone que An formaba parte del grupo de actrices en el clip para la canción “In For The Kill”, del grupo británico LaRoux. West se dirigió a los camarógrafos en el set y les dijo: “Dénme a la chica asiática”, para después pedir a los otros actores que se retiraran.

Aseguran que Kanye West acaba de comprar mansión de $35 millones en Beverly Hills

“Ante la cámara, el acusado West comenzó a estrangular a la demandante con una mano“, dice la demanda. “Luego le rodeó el cuello con la otra mano y continuó estrangulándola con ambas manos. Posteriormente le metió varios dedos en la garganta, los movió continuamente hacia adentro y hacia afuera, y la amordazó“, de una manera similar a como se muestra en películas para adultos.

Jenn An (quien fue tercer lugar en la temporada 13 del reality show “America’s Next Top Model”) solicita un juez para un juicio por daños punitivos, honorarios legales y “daños por lesiones mentales, emocionales y físicas, angustia, dolor y sufrimiento y daños a la reputación”. Ella incluyó en la demanda a Universal Music Group, pero hasta el momento ni West ni representantes de esa empresa han hecho declaraciones al respecto. El videoclip del remix de “In For The Kill”, con las supuestas escenas que menciona la modelo, nunca fue estrenado.

En los últimos meses dos ex empleados de Kanye West lo han demandado. Murphy Aficionado lo acusa de discriminación y acoso, mientras que Lauren Pisciotta dice que supuestamente el rapero la agredió sexualmente tras servirle una bebida con droga. En octubre, West (también conocido como Ye) anunció que está listo su nuevo álbum Bully, pero no ha dado a conocer la fecha de estreno.

Sigue leyendo: