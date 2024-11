Belinda desmiente rumores de romance y aclara quien es “el indicado”

Hace poco, Belinda despertó rumores de romance tras publicar en sus redes sociales que había encontrado “al indicado”; sin embargo, la cantante en ese momento no dio detalles de quien se refería.

En una reciente entrevista con el diario Milenio, la intérprete de “Bella traición” aclaró los rumores y explicó a que se refería con su misterioso mensaje en redes sociales.

“La gente malinterpreta. Soy la imagen de L’Oréal y entonces acabo de subir un un tuit, pero justo es porque no me refiero al ser humano indicado. Hablo del sérum perfecto para mi piel, pero la gente lo malinterpreta. Estoy hablando del sérum de L’Oréal”, aclaró Belinda.

Hace dos semanas, la cantante de “Cactus” hizo la confesión a través de su canal de difusión en Instagram, donde compartió un misterioso mensaje con sus más de 100 mil fans que están en el grupo.

“Belifans!! Después de tantas decepciones, al fin encontré al indicado. Nunca se conformen con cualquiera”, escribió la cantante mexicana. Esto desató una ola de especulaciones entre sus fans, quienes pensaron que se refería a un nuevo romance.

¿Qué dijo Belinda sobre los rumores de romance con Kenia Os?

En la entrevista, Belinda también se refirió a la ola de rumores que la vinculaban con Kenia Os por su cercanía en las últimas semanas.

“(Kenia OS) es hermosa. Es lo único que puedo decir. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida”, dijo sobre su colega cantante. “Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora. Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”, aseguró.

Pese a los rumores, la cantante prefiere no darles importancia e ignorarlos. “No me gusta hablar de mi vida privada”, dijo.

¿Cómo surgieron los rumores?

Hace poco, Belinda y Kenia Os asistieron juntas al partido de la NBA entre Washington Wizards y el Miami Heat en Ciudad de México, donde fueron vistas disfrutando del juego y conversando.

Luego del partido, las cantantes tuvieron una noche de chicas en un local nocturno, donde fueron captadas bailando juntas de forma muy sensual al ritmo de “Jackpot”, su nueva canción juntas que lanzaron hace poco.

En el video se ve a Belinda acercarse a Kenia Os mientras bailan y cantarle un fragmento de la canción al oído, lo que desató una gran ola de reacciones en redes sociales de sus fans, quienes creen que puede haber un posible romance.

Pese a los rumores de romance, otros aseguran que se trata de una estrategia de las cantantes para llamar la atención en redes y así promocionar su nueva canción.

“Jackpot”, la nueva canción de Belinda y Kenia Os, se publicó el pasado 24 de octubre y hasta el momento acumula más de 4,2 millones de visualizaciones en YouTube.

