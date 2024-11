Camilo y Evaluna le dan la bienvenida a la Navidad con una canción

Camilo y Evaluna le dan la bienvenida a la Navidad con música. La pareja publicaron “Navidad en cada esquina”, una versión del tema “Beginning to Look a Lot Like Christmas”, para la plataforma Amazon Music Original.

La pareja publicó un video interpretando el tema en acústico en el patio de su casa. En la canción, Camilo y Evaluna cantan algunas estrofas en español y otras en inglés. También mencionaron cosas típicas latinas de estas fiestas como los buñuelos o las hallacas, comida tradicional venezolana de Navidad.

A través de un comunicado de Amazon Music Original, la pareja expresó lo felices que estaban de lanzar esta versión del clásico navideño compuesto por Meredith Wilson.

“Estoy muy feliz de haber grabado esta canción con Evaluna porque para nosotros la navidad es la época más bonita del año. Significa unión, regreso a casa y cercanía con la familia”, dijo Camilo.

El cantante de “Vida de rico” que la música tiene un rol muy importante en las celebraciones navideñas. “La música es uno de los pilares importantes de esas fiestas, aparte de la comida, entonces poder hacer una canción que nos acompañe desde hoy hacia el futuro es un privilegio hermoso”, aseguró el colombiano.

“Esta canción nos hace sentir la nostalgia de la navidad y las ganas de que llegue pronto y pasarla juntos con la gente que amamos”, agregó.

Por su parte, Evaluna aseguró que cantar esta canción junto a Camilo es un sueño hecho realidad porque es una de sus canciones de Navidad favoritas.

“Es la canción que siempre pongo cuando empieza la época de navidad y me encanta que ahora la compartamos en familia”, dijo la hija de Ricardo Montaner.

Con “Navidad en cada esquina”, Camilo y Evaluna se unen a un grupo de artistas que también versionaron otros clásicos navideños para Amazon Music Original.

Entre las demás canciones destacan “It Can’t Be Christmas”, de Tom Grennan; “Christmas Party”, de Francesca Michielin; “Jingle Bell Rock”, de Elevator Boys; “Al Compás de la Navidad”, de Marta Santos; entre otras.

Estas canciones se unen a otros temas exclusivos de Amazon Music como “Christmas Tree Farm”, de Taylor Swift; “Cozy Little Christmas”, de Katy Perry; “Happy Xmas” (War Is Over), de John Legend; y “You’re Christmas to Me”, de Sam Ryder.

