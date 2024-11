Laura León asegura que no soporta a Laura Bozzo por “pelada”

Fiel a su personalidad extrovertida y sin miedo a expresar su opinión, la cantante Laura León no tuvo reparo en destapar la razón por la que no desea tener ningún tipo de contacto con la presentadora de televisión Laura Bozzo.

La denominada ‘Tesorito’ recalcó su desagrado por la polémica conductora durante una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, afirmando que este surgió a causa de un desatinado comentario que la peruana realizó en su contra.

“¡Es una pelada! Sí, la verdad”, declaró ante el periodista Gustavo Adolfo Infante. “Todo el mundo tenemos derecho a trabajar. “Me fui a Perú a hacer el programa a Perú (…) No sé por qué alguien le pregunta, le cuestiona a la señora Bozzo algo de Laura León y respondió: ‘Esa qué’, con una displicencia que me lastimó”, reveló.

De acuerdo con la intérprete de temas como “Dos mujeres, un camino” y “Suavecito “, esta acción sería suficiente para no tener algún tipo de interacción con la ex integrante de ‘La Casa de los Famosos’.

“Nunca la he visto, y ni quiero”, comentó Laura León de forma contundente. “Se me hace una persona muy especial. Es decir, no te puedes expresar así de tus compañeritos, car*jo. ¿En qué le afectaba yo yéndome a trabajar? Como ella vino a mi país a trabajar también”, argumentó.

Para finalizar, la estrella de la música reiteró que actualmente desea enfocarse en cosas positivas, razón por la que no le interesa una reconciliación o contacto con Laura Bozzo: “De ahí, para mi no existe. Que Dios la bendiga”, añadió.