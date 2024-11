Majo Aguilar revela el consejo que su abuela, Flor Silvestre, le dio antes de morir

La cantante mexicana Majo Aguilar ha demostrado, en más de una ocasión, el orgullo que siente al pertenecer a una de las dinastías más queridas en México, aquella creada por sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Por esta razón, no dudó en mostrarse dispuesta a compartir una de las enseñanzas que su abuela le dejó.

En una entrevista reciente, la joven compartió su experiencia en la escena musical y cómo esta se ha ido formando gracias a los consejos que ha recibido por personalidades que admira, incluyendo a su abuela, Flor Silvestre.

“Mi abuela me dio el consejo más importante de mi carrera: cantar para sentir y no solo para sonar bonito“, dijo a la revista Hola!. “Eso me ha acompañado desde siempre y transformó mi vida, porque creo que gracias a eso he logrado conectar con el corazón de muchas personas y vivir la música de una manera distinta“, añadió.

Majo Aguilar se sincera sobre su apellido y el legado de su familia

Además de su arduo trabajo en solitario, Majo Aguilar ha sumado con una que otra colaboración con estrellas de la música regional mexicana. La más reciente de ellas es la que realizó junto a Alex Fernández, nieto del fallecido Vicente Fernández, que lleva por título “Cuéntame”.

Al respecto, la joven indicó que: “Esta canción quedará como parte de nuestra historia personal, pero también para la historia de nuestras familias y de la canción mexicana, porque es la unión de dos nietos de leyendas muy importantes y lo digo con humildad”.

Majo Aguilar prohibió que le pregunten sobre su prima Ángela

Esta no es la primera vez durante las últimas semanas que Majo Aguilar hace referencia hacia la matriarca de la dinastía Aguilar. Y es que hace unos días le dedicó un emotivo mensaje con motivo de su cuarto aniversario luctuoso.

“A cuatro años de tu partida te siento en todas partes, en cada cielo rojo que canto, en el olor de las gardenias, y en mi risa, donde he encontrado que es tu risa también. Te amo, te admiro, te extraño. Y aunque te extraño, estás conmigo siempre. Besos y más besos para ti abuelita hermosa. Tu nieta que te ama”, escribió desde sus redes sociales.