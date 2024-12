El enorme regalo con el que Belinda sorprendió a Kenia Os

Tras los rumores de romances con Kenia Os, Belinda sorprendió a la cantante “La OG” con un enorme regalo luego de un reciente show.

A través de sus historias de Instagram, Kenia Os compartió una foto del tierno obsequio de Belinda: un enorme arreglo de rosas. “Gracias mi B tq (te quiero)”, escribió la cantante.

El obsequio llegó luego de la presentación de Kenia Os en el Palacio de los Deportes, en México, donde compartió escenario con Belinda para cantar su colaboración “Jackpot”.

En las últimas semanas, Belinda y Kenia Os han protagonizado una ola de rumores que aseguran que tienen un romance.

Los rumores surgieron luego de que fueran vistas en un local nocturno, luego de que asistieran un partido de la NBA, donde fueron captadas bailando juntas de forma muy sensual al ritmo de “Jackpot”, su nueva canción juntas.

En el video se ve a Belinda acercarse a Kenia Os mientras bailan y cantarle un fragmento de la canción al oído, lo que desató una gran ola de reacciones en redes sociales de sus fans, quienes creen que puede haber un posible romance.

¿Qué dijo Belinda sobre los rumores de romance con Kenia Os?

En la entrevista con la revista Dominga, Belinda también se refirió a la ola de rumores que la vinculaban con Kenia Os por su cercanía en las últimas semanas.

“(Kenia OS) es hermosa. Es lo único que puedo decir. Es hermosa y la estoy pasando mejor que nunca en mi vida”, dijo sobre su colega cantante. “Hace mucho tiempo que en mi vida personal no era tan feliz como ahora. Y eso sí te lo puedo decir. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz como estoy feliz ahorita en mi plano personal. Y eso me encanta, estoy disfrutando”, aseguró.

Pese a los rumores, la cantante prefiere no darles importancia e ignorarlos. “No me gusta hablar de mi vida privada”, dijo.

