Disney toma fuerte decisión: cierra 3 atracciones durante la época navideña

Tres atracciones del mundo mágico de Disney estarán cerradas temporalmente por remodelaciones, y aunque será por pocos días, la decisión ocurre en pleno inicio de la época navideña en los parques temáticos de Anaheim, California.

Se trata de Storybook Land Canal Boats, Casey Jr. Circus Train y el espectáculo nocturno Fantasmic, que serán incluidas en el programa de remodelación estándar en Disneyland y Disneyland California Adventure.

Otras atracciones ya estaban cerradas para ser sometidas a renovaciones en su estructura y mecanismo: Little Mermaid: Ariel’s Undersea Adventure, Big Thunder Mountain Railroad, Pixie Hollow y Great Moments with Mr. Lincoln, que ya estaban cerradas por remodelaciones.

La buena noticia es que las remodelaciones serán por menos de una semana y a principios de diciembre, de modo lo que los visitantes y turistas pueden disfrutarlas muy pronto.

Fechas de cierres por remodelaciones en las atracciones de Disney

Storybook Land Canal Boats: 2 al 5 de diciembre

2 al 5 de diciembre Casey Jr. Circus Train: 2 al 6 de diciembre

2 al 6 de diciembre Fantasmic: 2 al 5 de diciembre, 9 al 12 de diciembre, 16 al 19 de diciembre y 31 de diciembre. La semana de Navidad estará activa.

Por su parte, Ariel’s Undersea Adventure volverá a abrir el sábado 30 de noviembre, luego de someterse a remodelaciones durante un mes. Asimismo, Big Thunder Mountain en Frontierland reabre el 13 de diciembre tras renovaciones que también duraron un mes.

Por el contrario, el área de Pixie Hollow, en Fantasyland, donde los visitantes “se encogen” para visitar a Tinker Bell, no regresará hasta enero de 2025. Ha estado cerrada desde septiembre. Lo mismo ocurre con Great Moments with Mr. Lincoln, que no vuelve hasta principios de enero.

Finalmente, el Teatro Hyperion en Hollywood Land, el Teatro Fantasyland de Disneyland y el Teatro Magic Eye, en Tomorrowland, siguen cerrados y no se esperan espectáculos próximos en proceso.

El teatro Fantasyland ha sido especial en el último tiempo, ya que ha permitido a los visitantes conocer personajes, decorar galletas, hacer manualidades y contar historias sobre Navidad.

Te puede interesar: Disney cerró oficialmente la atracción “Splash Mountain” después de 30 años por sus estereotipos racistas