El álbum de Taylor Swift es el más escuchado en Apple Music en 2024

The Tortured Poets Department, el disco doble de Taylor Swift lanzado en abril, se ha convertido en el álbum más escuchado de 2024 en Apple Music. Ella también fue la artista con más streamings en esa plataforma.

Esta semana también se dio a conocer que esa producción obtuvo seis discos de platino, otorgados por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos por ventas de más de seis millones de unidades. Los sencillos promocionados fueron “Fortnight” (un dueto con Post Malone) y “I Can Do It With a Broken Heart”, que tuvieron mucho éxito en los charts.

Taylor, de 34 años, recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar este logro y agradecer a sus fans: “Ahhhh ¡Gracias por escuchar tanto mi música y The Tortured Poets Department. Ustedes, los fans, lo hicieron el álbum con más streamings“.

The Tortured Poets Department estuvo en el primer lugar de la lista de álbumes Billboard 200 durante 15 semanas, y fue lanzado en varias ediciones en su formato de vinil, como “The Anthology”, que era la que incluía más tracks y la favorita de los fans. El disco cuenta con dos nominaciones al premio Grammy, incluyendo la de Álbum del Año.

Desde la primavera Taylor hizo modificaciones en el set list de su gira Eras para incluir canciones de The Tortured Poets Department. El tour (que duró dos años) está a punto de terminar, con shows en Vancouver, Canadá, los días 6, 7 y 8 de diciembre.

